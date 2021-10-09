Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 13:31

Напередодні смерті критикував владу.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» звернули увагу на загадкові обставини смерті 33-річного нардепа Антона Полякова. Про його загадкову смерть стало відомо вчора, 8 жовтня.

Зокрема, журналісти вказують на резонансний момент – сліди на шиї нардепа, які списують на сліди від ланцюжка. Буцімто, коли нардепа витягували з машини, могли завдати такі ушкодження. Так, навряд чи можна уявити адекватну людину, яка буде надавати допомогу таким способом. Тобто сліди носять насильницький характер.

Ще один момент – в крові Полякова виявили 1 проміле алкоголю, тобто він випив близько 200 грамів горілки чи коньяку. Ця доза для 33-річної здорової людини не має бути смертельною. Також, звертаючи увагу на те, що після такої дози алкоголю навряд чи у чоловіка виникла блювота. Журналісти звернули увагу на те, що перед тим як сісти у таксі Поляков півтори години їздив на авто з Рустамом Джамбуровим, тобто він міг за цей час отрезвіти.

Нестиковка й в інформації, як саме Поляков потрапив у таксі. Також журналісти зауважили, що у «Слузі народу», яку критикував Поляков, чи не одразу почали розганяти тему з приводу стосунків померлого з колегою Анною Скороход. Глава президентської фракції Давид Арахамія першим ділом написав про це в партійному чаті. Нібито Поляков напився через нещасне кохання.

Не варто ігнорувати факт розпускання слуху про те, що Поляков нібито помер через змішування алкоголю з наркотиками. Це виглядає як спроба підвести до додаткової експертизи і висновків слідства сформувати думку громадськості і дискредитувати вже померлу людину. І, головне, силові структури проігнорували той факт, що Антон Поляков жорстко критикував владу напередодні своєї раптової смерті.