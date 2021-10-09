У ВООЗ придумали термін «тривалий ковід»

За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб 11:38
Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього 08:30
Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова 12:45
Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру 11:37
За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт 09:09
Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати 14:16
У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Симптоми такого «тривалого ковіду» ще вивчаються.
Новину передає «Преса України».
Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала визначення терміну «тривалого COVID». Цей термін використовується для опису постійних проблем зі здоров'ям, які впливають на деяких людей, що пережили COVID-19. Вчені все ще працюють над тим, щоб зрозуміти це.
ВООЗ визначає тривалий COVID як стан з принаймні одним симптомом, який зазвичай починається протягом трьох місяців від початку підтвердженої або ймовірної інфекції коронавірусом. Цей стан зберігається щонайменше два місяці і не може бути пояснений іншим діагнозом. Симптоми можуть початися під час інфекції або з’явитися вперше після одужання пацієнта від гострого захворювання.
Серед найбільш поширених стійких симптомів - втома, задишка та когнітивні проблеми. Інші включають біль у грудях, проблеми з нюхом або смаком, м’язову слабкість та серцебиття. Загалом тривалий COVID впливає на повсякденне функціонування.
11:38: За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб
11:08: МОЗ розвиватиме телемедицину
08:30: Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.