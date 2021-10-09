У ВООЗ придумали термін «тривалий ковід»

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 12:47

Симптоми такого «тривалого ковіду» ще вивчаються.

Новину передає «Преса України».

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала визначення терміну «тривалого COVID». Цей термін використовується для опису постійних проблем зі здоров'ям, які впливають на деяких людей, що пережили COVID-19. Вчені все ще працюють над тим, щоб зрозуміти це.

ВООЗ визначає тривалий COVID як стан з принаймні одним симптомом, який зазвичай починається протягом трьох місяців від початку підтвердженої або ймовірної інфекції коронавірусом. Цей стан зберігається щонайменше два місяці і не може бути пояснений іншим діагнозом. Симптоми можуть початися під час інфекції або з’явитися вперше після одужання пацієнта від гострого захворювання.

Серед найбільш поширених стійких симптомів - втома, задишка та когнітивні проблеми. Інші включають біль у грудях, проблеми з нюхом або смаком, м’язову слабкість та серцебиття. Загалом тривалий COVID впливає на повсякденне функціонування.