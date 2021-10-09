На утримання «Слуги народу» витрачають 345 млн в рік

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 12:15

Про це відзвітував голова політсили Олександр Корнієнко.

Новину передає «Преса України».

Глава політсили «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю, що на утримання президентської партії в рік йде 345 мільйонів гривень. Мова йде про гроші українських платників податків.

«Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п'ять років витратили мільярд держкоштів. Людям треба показати, що це було… У нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати з подивом дізнаються, що це державне фінансування», - зазначив він.

Олександр Корнієнко наголосив, що в апараті партії працюють 80 осіб.