Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Ісландії припинили вакцинувати препаратом Moderna
  • У таксі помер нардеп Антон Поляков
  • У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам

На утримання «Слуги народу» витрачають 345 млн в рік

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 12:15
Версія для друку
На утримання «Слуги народу» витрачають 345 млн в рік

Про це відзвітував голова політсили Олександр Корнієнко. 

Новину передає «Преса України».

Глава політсили «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю, що на утримання президентської партії в рік йде 345 мільйонів гривень. Мова йде про гроші українських платників податків.

«Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п'ять років витратили мільярд держкоштів. Людям треба показати, що це було… У нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати з подивом дізнаються, що це державне фінансування», - зазначив він.

Олександр Корнієнко наголосив, що в апараті партії працюють 80 осіб.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції