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За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 11:38
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За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб

Темпи вакцинації прискорюються. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що за 9 жовтня в Україні проти коронавірусу вакцинували 148 735 осіб. Першу дозу отримали 73 961 особа, другу 74 774 особи.

«Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення; 350 центрів вакцинації», - йдеться в повідомленні.

Від початку кампанії в Україні від ковіду було щеплено 7 495 413 осіб.

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