МОЗ розвиватиме телемедицину

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 11:08

Щоб забезпечити безпеку хворих і лікарів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що МОЗ розпочало роботу з розвитку телемедичних технологій і послуг. У прес-службі відомства відзначили, що це підвищить доступ українців до медичних послуг та підвищити їх якість. Разом з тим буде забезпечена безпека лікарів.

Наголошується, що телемедичні технології і сервіси повинні поліпшити доступ до медичних послуг для маломобільних груп населення, а також для пацієнтів, які проживають у віддалених регіонах країни.

Зокрема, пацієнти отримуватимуть консультацію дистанційно.