МОЗ розвиватиме телемедицину

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Щоб забезпечити безпеку хворих і лікарів.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що МОЗ розпочало роботу з розвитку телемедичних технологій і послуг. У прес-службі відомства відзначили, що це підвищить доступ українців до медичних послуг та підвищити їх якість. Разом з тим буде забезпечена безпека лікарів.
Наголошується, що телемедичні технології і сервіси повинні поліпшити доступ до медичних послуг для маломобільних груп населення, а також для пацієнтів, які проживають у віддалених регіонах країни.
Зокрема, пацієнти отримуватимуть консультацію дистанційно.
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08:30: Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього
12:45: Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова
11:37: Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру
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