В Ісландії припинили вакцинувати препаратом Moderna

Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього 08:30
Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова 12:45
Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру 11:37
За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт 09:09
Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати 14:16
У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19 09:41
Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам 08:32
За багато побічних ефектів.
Новину передає «Преса України».
В ісландському Управлінні охорони здоров'я зробили важливу заяву. Так, в країні терміново припинили використання вакцини проти коронавірусу Moderna. А саме через побічний ефект у вигляді підвищеного ризику серцевого запалення.
«Оскільки поставок вакцини Pfizer достатньо на території, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, після вакцинації Moderna збільшується захворюваність міокардитом і перикардитом. Нагадаємо, останні два місяці Ісландія використовувала бустерний дозу вакцини Moderna для людей, які вакцинувалися препаратом Janssen від Johnson & Johnson, а також пенсіонерам і людям з імунодефіцитом.
11:08: МОЗ розвиватиме телемедицину
08:30: Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього
12:45: Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова
11:37: Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.