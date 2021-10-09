В Ісландії припинили вакцинувати препаратом Moderna

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 10:25

За багато побічних ефектів.

Новину передає «Преса України».

В ісландському Управлінні охорони здоров'я зробили важливу заяву. Так, в країні терміново припинили використання вакцини проти коронавірусу Moderna. А саме через побічний ефект у вигляді підвищеного ризику серцевого запалення.

«Оскільки поставок вакцини Pfizer достатньо на території, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, після вакцинації Moderna збільшується захворюваність міокардитом і перикардитом. Нагадаємо, останні два місяці Ісландія використовувала бустерний дозу вакцини Moderna для людей, які вакцинувалися препаратом Janssen від Johnson & Johnson, а також пенсіонерам і людям з імунодефіцитом.