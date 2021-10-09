Українцям спрогнозували +16 градусів на вихідні

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 09:06

Мінус буде присутнім вночі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде суха та прохолодна погода. За даними Укргідрометцентру, вночі місцями стовпчик термометра опуститься до -1.

«Протягом вікенду в Україні все ще без опадів, незмінним спонсором такої погоди виступає антициклон, але буде дещо прохолодніше, особливо вночі, за рахунок того, що повітряні потоки будуть переважати вже з північного сходу і принесуть до нас прохолодну повітряну масу, а якщо в нічні години буде ясне небо, стовпчики термометрів можуть іноді опускатися до 0 градусів, а то і нижче», - відзначили синоптики.

Опадів 9 жовтня не очікується. На півдні країни і Приазов'ї очікуються сильні пориви вітру, до 15-20 м/с. Денна температура становитиме від +9 до +16 градусів.