Українцям спрогнозували +16 градусів на вихідні

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Мінус буде присутнім вночі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде суха та прохолодна погода. За даними Укргідрометцентру, вночі місцями стовпчик термометра опуститься до -1.
«Протягом вікенду в Україні все ще без опадів, незмінним спонсором такої погоди виступає антициклон, але буде дещо прохолодніше, особливо вночі, за рахунок того, що повітряні потоки будуть переважати вже з північного сходу і принесуть до нас прохолодну повітряну масу, а якщо в нічні години буде ясне небо, стовпчики термометрів можуть іноді опускатися до 0 градусів, а то і нижче», - відзначили синоптики.
Опадів 9 жовтня не очікується. На півдні країни і Приазов'ї очікуються сильні пориви вітру, до 15-20 м/с. Денна температура становитиме від +9 до +16 градусів.
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