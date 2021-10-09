Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього

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Вони під тиском проголосували за його відставку.
Новину передає «Преса України».
Колишній голова ВРУ Дмитро Разумков виступив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він заявив, що п'ять десятків нардепів вибачилися перед ним за те, що під тиском проголосували за його відставку.
«Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою (кнопкою за відставку. - Ред.), і сказали: вибач, але ми так зробили, бо нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати», - розповів він.
Разумков додав, що без підтримки депутатів з інших політсил його не змогли б відправити у відставку.
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