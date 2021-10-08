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Журнал Time потролив Цукерберга

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 13:24
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Журнал Time потролив Цукерберга

На тлі останніх подій.  

Новину передає «Преса України».

Американський журнал Тime розмістив на своїй новій обкладинці фото засновника Facebook Марка Цукерберга. Під фото іронічно розташоване повідомлення «Видалити Фейсбук?». Також зображено курсор мишки, направлений на відповідь «видалити».

Так, обкладинку приурочили до нещодавних подій навколо Facebook, які відбулися на поточному тижні. Мова йде про масштабний збій роботи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також откровення колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген. Остання звинуватила Фейсбук в розпалюванні ненависті заради прибутку.

 

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