Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У таксі помер нардеп Антон Поляков
  • У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам
  • Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам

Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 12:45
Версія для друку
Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова

Одіозна Галина Третьякова знову потрапила у скандал.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова в партійному чаті висловилась з приводу екс-колеги, Антона Полякова, про смерть якого стало відомо сьогодні, 8 жовтня. Так, народна обраниця, очевидно, зраділа смерті нардепа, зазначивши, що на одного ворога стало менше. 

На це відреагував лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, в яку входив Поляков після виключення з президентської фракції.

«Тільки що в вашому партійному чаті ("слуг народу"- Ред.) (Третьякова) написала, що "одним ворогом менше" про Полякова, про смерть Полякова. Хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів Третьякової ... я вважаю це неприпустимим. Яким би політичним опонентом або людиною не був, Поляков, чоловік помер. Звичайна людина. Крім того - наш колега по парламенту .... такого робити не можна», - заявив Палиця.

Відомо, що Третьякова підтвердила свої слова щодо померлого нардепа й у залі парламенту їй кричали "ганьба".

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції