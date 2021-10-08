Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова 12:45
Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру 11:37
За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт 09:09
Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати 14:16
У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19 09:41
Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам 08:32
Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів 17:07
Одіозна Галина Третьякова знову потрапила у скандал.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова в партійному чаті висловилась з приводу екс-колеги, Антона Полякова, про смерть якого стало відомо сьогодні, 8 жовтня. Так, народна обраниця, очевидно, зраділа смерті нардепа, зазначивши, що на одного ворога стало менше.
На це відреагував лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, в яку входив Поляков після виключення з президентської фракції.
«Тільки що в вашому партійному чаті ("слуг народу"- Ред.) (Третьякова) написала, що "одним ворогом менше" про Полякова, про смерть Полякова. Хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів Третьякової ... я вважаю це неприпустимим. Яким би політичним опонентом або людиною не був, Поляков, чоловік помер. Звичайна людина. Крім того - наш колега по парламенту .... такого робити не можна», - заявив Палиця.
Відомо, що Третьякова підтвердила свої слова щодо померлого нардепа й у залі парламенту їй кричали "ганьба".
12:45: Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова
11:37: Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру
10:55: За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски
09:09: На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.