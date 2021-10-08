Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 12:45

Одіозна Галина Третьякова знову потрапила у скандал.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова в партійному чаті висловилась з приводу екс-колеги, Антона Полякова, про смерть якого стало відомо сьогодні, 8 жовтня. Так, народна обраниця, очевидно, зраділа смерті нардепа, зазначивши, що на одного ворога стало менше.

На це відреагував лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, в яку входив Поляков після виключення з президентської фракції.

«Тільки що в вашому партійному чаті ("слуг народу"- Ред.) (Третьякова) написала, що "одним ворогом менше" про Полякова, про смерть Полякова. Хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів Третьякової ... я вважаю це неприпустимим. Яким би політичним опонентом або людиною не був, Поляков, чоловік помер. Звичайна людина. Крім того - наш колега по парламенту .... такого робити не можна», - заявив Палиця.

Відомо, що Третьякова підтвердила свої слова щодо померлого нардепа й у залі парламенту їй кричали "ганьба".