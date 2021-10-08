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ВРУ призначила новим спікером Стефанчука

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 12:15
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ВРУ призначила новим спікером Стефанчука

За нього голос «за» віддали 257 депутатів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, колишній віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук займе крісло звільненого напередодні Дмитра Разумкова. Як відомо, у крісло останнього мітили ще два нардепи. Це Олексій Гончаренко і Яна Зінкевич. Обидва кандидати від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Так, за Гончаренка проголосували 44 нардепи, Зінкевич 146, Стефанчука – 257. Нагадаємо, напередодні спікера Дмитра Разумкова відправили у відставку 284 голосами.

Нагадаємо, напередодні Рада 284 голосами відправила у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.

 

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