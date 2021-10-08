ВРУ призначила новим спікером Стефанчука

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За нього голос «за» віддали 257 депутатів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, колишній віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук займе крісло звільненого напередодні Дмитра Разумкова. Як відомо, у крісло останнього мітили ще два нардепи. Це Олексій Гончаренко і Яна Зінкевич. Обидва кандидати від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».
Так, за Гончаренка проголосували 44 нардепи, Зінкевич 146, Стефанчука – 257. Нагадаємо, напередодні спікера Дмитра Разумкова відправили у відставку 284 голосами.
Нагадаємо, напередодні Рада 284 голосами відправила у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.
12:45: Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова
11:37: Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру
10:55: За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски
09:09: На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт
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