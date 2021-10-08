Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 11:37

Нові квадратні метри їй подарували.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що суддя Печерського райсуду, яка випустила на волю 23-річного Кирила Островського, отримала дороговартісний подарунок. Мова йде про квартиру в Києві вартістю 1,5 млн гривень.

Про це йдеться в її декларації. Відомо, що квартиру на 149,3 кв. м. подарувала судді громадянка Олена Константинова.

Нагадаємо, у 2018 році мажор Кирило Островський, батько якого перукар політиків, збив насмерть 10-річну дитину на пішохідному переході. Він рухався на великій швидкості на своєму авто Hummer й після події намагався втекти. Нещодавно він вийшов на свободу з СІЗО.