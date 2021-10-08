Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова 12:45
Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру 11:37
За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт 09:09
Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати 14:16
У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19 09:41
Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам 08:32
Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів 17:07
Нові квадратні метри їй подарували.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізналися, що суддя Печерського райсуду, яка випустила на волю 23-річного Кирила Островського, отримала дороговартісний подарунок. Мова йде про квартиру в Києві вартістю 1,5 млн гривень.
Про це йдеться в її декларації. Відомо, що квартиру на 149,3 кв. м. подарувала судді громадянка Олена Константинова.
Нагадаємо, у 2018 році мажор Кирило Островський, батько якого перукар політиків, збив насмерть 10-річну дитину на пішохідному переході. Він рухався на великій швидкості на своєму авто Hummer й після події намагався втекти. Нещодавно він вийшов на свободу з СІЗО.
12:45: Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова
11:37: Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру
10:55: За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски
09:09: На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.