За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 10:55

За це передбачено штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за два тижні Нацполіція склала 12 436 постанов через відсутність захисних масок. Також складено 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. За все це передбачено штраф.

«З часу початку карантину поліцейські винесли 368 655 постанов через перебування у громадських закладів осіб без засобів індивідуального захисту», - уточнили у відомстві.

Найбільше порушень, 18 747, фіксувалось серед працівників підприємств та установ.