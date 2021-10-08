За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт 09:09
Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати 14:16
У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19 09:41
Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам 08:32
Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів 17:07
Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту 15:20
За це передбачено штраф.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за два тижні Нацполіція склала 12 436 постанов через відсутність захисних масок. Також складено 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. За все це передбачено штраф.
«З часу початку карантину поліцейські винесли 368 655 постанов через перебування у громадських закладів осіб без засобів індивідуального захисту», - уточнили у відомстві.
Найбільше порушень, 18 747, фіксувалось серед працівників підприємств та установ.
10:55: За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски
09:09: На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт
14:16: Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати
13:41: Разумков пішов у відставку
10:16: У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.