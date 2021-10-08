На шиї нардепа Полякова виявили садна - ЗМІ

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 10:23

Припустили, що це сліди від ланцюжка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, українські журналісти видання «Цензор» повідомили, що на шиї депутата ВРУ Антона Полякова, якого виявили мертвим у таксі, були садна у вигляді смуг. Також відомо, що сівши у таксі він проїхав у ньому всього три хвилини.

Таку інформацію журналістам надали в правоохоронних органах. Що стосується смуг, їх наразі пов’язують зі слідами ланцюжка на шиї. Вони могли з'явиться під час того, як нардепа витягали з машини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві патрульні зупинили таксі через порушення ПДР. На задньому сидінні без свідомості лежав 33-річний нардеп. Наразі таксиста допитують слідчі. Він повідомив, що від клієнта несло алкоголем. Поліція розслідує убивство.