Как и чем занимается букмекерская контора

zmxn 08 жовтня 2021, 00:26

Задачей любого букмекера является извлечение прибыли из принятых ставок. И если вы думаете, что весь доход букмекера идет исключительно за счет проигранных ставок клиентов, то вы глубоко ошибаетесь. Это гораздо более сложный механизм, в котором разобраться с первого раза и не получится. .

Кто такой букмекер?

Это компания, которая принимает ставки от клиентов на различные виды спорта, а иногда и на политические и культурные события. В случае, если пари выиграно, клиент получает выплату. В обратном случае весь доход получает букмекер. Данный сегмент бизнеса настолько развит в наше время, что во всех подобных организациях существуют многочисленные отделы, которые специализируются на различных видах спорта, формируют коэффициенты, следят за недобросовестными игроками и т.д. Каждый такой отдел мы рассмотрим дальше.

Сейчас существуют как онлайн, так и оффлайн букмекеры. Еще до эпохи интернета существовали пункты приема ставок (ППС). Люди приходили в контору, заключали пари, получали специальный документ (купон), по которому впоследствии можно было получить выигрыш. С появлением интернета появились и онлайн БК. Одной из самых первых была букмекерская контора Пиннакл, которая взорвала рынок среди конкурентов благодаря самым высоким коэффициентам на североамериканские виды спорта (НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ). Кстати говоря, контора по-прежнему держит марку и ей доверяют миллионы клиентов

Преимущества и недостатки ППС:

Плюсы

Максимальная надежность. В ППС практически нет шансов нарваться на мошенников. Любая ставка подтверждена документом и печатью. Если у вас возникли какие-то проблемы с выплатой, то вы с этим документом можете пойти в прокуратуру, но обычно до этого дело не доходит. Деньги наличными сразу в руки. Если вы выиграли, то имеете право практически сразу получить весь расчет на месте. Лишь в редких случаях, если сумма выигрыша слишком большая, БК предупреждает о выплате на следующий день. Регистрация не нужна. Все, что у вас могут потребовать, – это любой документ, удостоверяющий ваше совершеннолетие. Никаких заморочек с регистрацией, как это бывает в онлайне. Пришли, заключили пари и ушли.

Минусы

Скромный выбор букмекеров. Все зависит от города. В некоторых населенных пунктах люди могут найти всего 1-2 букмекера. А это значит, что вы вынуждены мириться с коэффициентами данных букмекеров, таким образом ограничивается ваш потенциальный максимальный доход. Личное посещение. Кроме вас никто ставку не сделает. Вы должны появиться в конторе лично, а на это уходит время, лишние силы и т.д. А если представить лютую зиму за окном, час пик и невозможность добраться до ППС пешком. Такое себе удовольствие... По той же причине вам проблематично будет делать ставки в неудобное для всех время. Если вы хотите заработать на лайв ставках, а ваши любимые виды спорта – это НХЛ и НБА, то «торчать» в БК в ночное время – не самое приятное занятие. Да и не все конторы работают в ночное время. «Местный контингент» в ППС. К сожалению, в таких конторах очень часто можно встретить лиц в нетрезвом состоянии, малоимущих и т.д. Все те ребята, которые пропивают свои деньги, часто зависают в таких конторах, отдавая последние 50 рублей. Это не только неприятно, но и сулит конфликтными ситуациями, особенно если вы пришли за крупным выигрышем. За вами могут следить и начать домогаться уже за пределами конторы. В общем, ничего хорошего.

Онлайн букмекеры тоже имеют как преимущества, так и недостатки

Плюсы

Полная свобода в выборе БК. Вы можете совершать пари не только у наших букмекеров, но и у зарубежных. Это открывает широкие возможности для заработка. «Автоматизация». Все операции совершаются в пару кликов, будь то заключение пари, ввод и вывод средств, вам ничего никому не нужно сообщать и ждать какого-то подтверждения – очень удобно. Скорость совершения операций. Для ставок в лайве онлайн букмекеры подходят лучше всего. Пока в ППС вы стоите в очереди, потом называете матч операционисту, ждете подтверждения – коэффициенты могут сто раз поменяться, и вы просто упустите свою возможность. Здесь же все максимально быстро. Вы следите за игрой и тут же делаете ставку за считанные секунды. В любом месте и в любое время. Это самый главный плюс онлайн БК. Вы можете находиться где угодно (будь то дом, работа, отдых за границей) и заключать пари, когда вам вздумается. Главное – наличие хорошего интернета. Свободное время и мгновенный доступ к БК дает возможность использовать бесплатные прогнозы на спорт от профессионалов. Дело в том, что сейчас необязательно ломать голову над тем, на что поставить. Этим занимаются капперы, вам остается прочитать прогноз и вовремя заключить пари.

Минусы

Мошенничество. Несмотря на то, что ставки сейчас регулируются законодательством, существует немало БК, которые ведут теневой бизнес. Случаев с обманом становится все меньше с каждым годом, но вероятность «напороться» на такое все же существует. Будьте крайне бдительны при выборе букмекера, не стоит связываться с теми, о ком вы слышите в первый раз и, тем более, никакой достоверной информации не можете найти в интернете. Верификация. Процедура верификации доставляет много неудобств. Нужно идти в определенные места с документом, чтобы вашу личность идентифицировали и передали информацию букмекеру. Без процедуры верификации вы не сможете сделать депозит и вывести средства. Вывод денежных средств. Относительно небольшие суммы выводятся достаточно быстро (обычно в течение нескольких минут, максимум в течение дня). Но если сумма значительна, то может потребоваться несколько дней, иногда и недель (обычно каждый букмекер в правилах прописывает сроки вывода средств (до 7 рабочих банковских дней). Бывает и так, что вы ждете несколько дней, вроде запрос одобрен, а затем получаете сообщение, что операция не прошла, «повторите запрос снова». Очень раздражающие моменты, но деваться некуда.

Кто работает в букмекерской конторе?

Подробнее остановимся на персонале типичной, успешной и известной БК. В штабе очень много людей, и каждый выполняет важные функции. Самые значимые отделы:

Аналитический отдел. Об этом мы уже говорили в самом начале – люди, которые отвечают за формирование коэффициентов и, соответственно, напрямую влияют на прибыльность организации. Маркетологи. Люди, отвечающие за развитие ресурса, привлечение клиентов и т.д. Наличие разнообразных бонусов, куча рекламы – все это благодаря данному отделу. В нынешние время работа данных людей очень важна ввиду сумасшедшей конкуренции, а выделяться среди других как-то же надо. Маркетологи в помощь. Разработчики, дизайнеры, продуктологи. Это люди, которые отвечают за внешний вид сайта и приложения. Если вы перепробуете кучу различных букмекеров, то наверняка найдете множество отличий в интерфейсе, в удобстве и в зрительном восприятии. Для многих игроков эти элементы чрезвычайно важны, поскольку на ставки уходит много времени, и если что-то не удобно и вызывает раздражение, то приходится искать другую БК, с более удобным приложением и внешним видом. Отдел безопасности. В любой крупной компании «безопасники» существуют. И чем серьезнее организация, тем мощее данный отдел. Букмекерская контора исключением не является. Отдел отвечает за мониторинг игроков, которые пытаются всеми способами «обуть» БК. Это могут быть и «вилочники», и чрезвычайно успешные игроки в лайве или просто те, кто находит какие-то технические изъяны у БК и пытается на этом заработать как можно больше. Таких игроков часто блокируют либо урезают максимальные лимиты по ставкам. Поэтому если вы нашли какой-то изъян в системе и начали на этом зарабатывать, будьте уверены – слишком долго это не продлится, вас вычислят очень быстро. Служба поддержки. Ребята, которые работают в данном отделе, имеют стальные нервы и несгибаемый характер. Ежедневно они выслушивают и читают гневные сообщения от пользователей: «Почему ставка не зашла», «Где мои деньги», «Почему я не могу сделать ставку» и т.д. Будьте готовы к тому, что вам будут отвечать шаблонами и вы ничего не добьетесь. Правда, в редких случаях обращение в службу поддержки действительно может решить ваш вопрос. Юридический отдел. Все самые сложные и спорные вопросы контора решает благодаря работе юристов. И это не обязательно споры с клиентами. Приходится регулярно иметь дела со сторонними организациями типа «Роскомнадзора».

А кто же играет у букмекеров и зачем?

Казалось бы, странный вопрос. Зачем еще играть, кроме как не ради прибыли? Но это далеко не так. Через букмекеров проходит множество игроков, и каждый преследует свою собственную цель.

«Временные» пользователи. Да, бывают и такие. Что такое букмекерская контора? Что тут делать? Может попробовать? Многие новички регистрируются в конторе, пытаются сделать ставку, у кого-то получается, а кто-то совершенно ничего не понимает. Неподготовленный человек в буквальном смысле может сойти с ума от незнакомых обозначений – всякие тоталы, форы. Через пару-тройку дней многие забывают о ставках, и, скорее всего, это даже к лучшему. Фанаты. Классическая ситуация – поставить на любимый клуб и поболеть в компании друзей. Люди не преследуют цели заработать. Получилось выиграть – отлично, не получилось – ничего страшного. На финансовом благополучии такая игра практически не сказывается, и это хорошо! Любители спорта. Почти то же самое что и фанаты, только здесь дело не ограничивается любимым клубом. Когда вам нравится спорт в целом, нравится за ним наблюдать, анализировать и предугадывать, то, конечно же, хочется попробовать свои силы в ставках. К сожалению, в таких случаях редко удается стабильно выигрывать, но по огромным суммам такие люди не «загоняются». Процесс ради процесса, вот и все. Азартные игроки. Самая опасная категория, которая ставит на все подряд. Это своего рода наркомания, которая ни к чему хорошему не приводит. К сожалению, таких людей очень много. И это та категория, которая приносит больше всего прибыли для БК. Надеемся, вы никогда не попадете в эту категорию! Профессионалы. Прекрасно подготовленные технически, теоретически и психологически люди, которые делают все возможное, чтобы заработать на беттинге. Это их образ жизни, способ стабильно и достаточно зарабатывать, чтобы спокойно жить. К этой категории относится самый маленький процент пользователей. Нужно много усидчивости, желания работать и развиваться. Далеко не каждому это под силу.

Принцип работы букмекерской конторы

В основе букмекерской деятельности заложена математика, в том числе и теория вероятности. Любой исход события (спортивного и не только) выражается в вероятности. Может произойти и такой исход, и другой. В футболе может выиграть одна команда, либо соперник, либо матч может закончиться вничью. Аналитический отдел вычисляет вероятность по каждому исходу, таким образом формируются коэффициенты, и после все это формируется в линии. А затем пользователи из этой линии выбирают то, на что поставить.

Главная задача букмекера, в частности аналитиков, сформировать коэффициенты таким методом, чтобы в любом случае остаться в прибыли. Чем лучше работает аналитический отдел, тем стабильнее и больше прибыль букмекера.

Прибыль букмекера зависит не только от проигранных ставок бетторами, но и от «маржи» – это то, что формируется из расчета коэффициентов. Букмекер почти всегда имеет преимущество перед бетторами за счет грамотно выставленных коэффициентов. И кто бы не выиграл в матче – явный фаворит или явный аутсайдер, свой «кусочек торта» букмекер получит в любом случае.

И еще раз про коэффициенты. Букмекер, в отличие от рядового пользователя, постоянно следит за формированием коэффициентов. Если вы будете внимательны, то сразу обратите внимание на то, что за неделю до намеченной игры одни коэффициенты, а за день или непосредственно в день проведения игры коэффициенты могут значительно отличаться от первоначальных значений. На это может влиять множество факторов – изменился состав команды, резко изменилась погода и т.д. Множество игроков вообще не отслеживает изменения в коэффициентах, поэтому их ставки чаще всего выходят ошибочными, а букмекер на этом очень прилично зарабатывает.

Кто хитрее – БК или беттор?

В погоне за прибылью обе стороны идут на всевозможное, лишь бы сорвать куш. Со стороны конторы и со стороны беттора существуют различные ходы и уловки, благодаря которым удается переиграть друг друга. Нужно всегда быть начеку, прежде чем делать ставку.

Букмекер обожает резко менять коэффициенты в свою пользу или вовсе блокировать ставку в самый неподходящий момент – когда пользователь уже собрался заключить пари. Особенно это касается успешных игроков. Причина блокировки ставок банальна – «сбой программного обеспечения, повторите попытку позже». Понятное дело, что это специально, но сделать вы ничего не сможете.

Бетторы в свою очередь могут жить за счет бонусов, которые предлагаются конторами на регулярной основе. Вот только долго на такой схеме не протянешь. Во-первых, бонус чаще всего дается лишь при регистрации и на первый депозит. Во-вторых, бонус еще нужно отыграть. В-третьих, вас все равно могут вычислить и лишить бонуса, в случае если заработать его удастся. Разумеется, существуют еще и «вилочники». Обманом БК это не назовешь, никаких нарушений правил здесь нет. Но если вы занимаетесь этим на регулярной основе, будьте готовы к тому, что вас в конечном счете вычислят и заблокируют аккаунт либо сильно порежут лимиты, что при игре на вилках является ключевым моментом.

А что насчет «договорняков"?

Многие новички, которые узнают о том, что существуют договорные матчи, грезят о том, что в букмекерской конторе можно легко и много на этом зарабатывать. Спешим вас разочаровать – информацию о «договорняках» в интернете вы точно не найдете. Да, такие матчи существуют, причем в разных видах спорта. Но любая утечка информации грозит организаторам уголовной ответственностью! Поэтому в следующий раз, когда вы увидите рекламу о наличии 100 %-ой информации по договорным матчам, проходите мимо!

Самый важный вопрос – можно ли выиграть у букмекера?

Вообще букмекер – это не ваш соперник, потому что он не отвечает за результат того или иного исхода. За него отвечают команды, игроки и прочие составляющие конкретного события. Букмекер – это посредник, с помощью которого можно получить прибыль. Какие существуют принципы и методы для получения стабильного заработка, можно прочитать в этой статье.

Что делать в случае конфликта с конторой?

Как бы это странно ни звучало, но в большинстве случаев игрок сам не прав. Прежде чем заключать пари, важно ознакомиться с правилами ставок в каждой БК. Если вы ни разу не читали подобные документы, то будете удивлены тем, какое множество нюансов существует, не говоря уже об элементарных правилах расчета по каждому виду спорта. Например, раньше в некоторых конторах ставки на хоккей принимались с учетом овертайма, а в остальных – с учетом основного времени. Среди игроков происходила путаница, после выигрыша команды в овертайме ставка получалась проигрышной, и клиенты БК спускали всех собак на службу поддержки, которая затем тыкала их носом в правила расчета ставок. И таких примеров очень много.

Действительно спорные ситуации, которые не разрешаются в пользу клиента, тоже существуют. Если через службу поддержки не удается урегулировать вопрос, следует обратиться в «Саморегулируемую организацию букмекеров» (СРО). Но тут надо понимать, в какой БК вы зарегистрированы. Если это легальный букмекер с лицензией от ЦУПИСА, то у вас есть все шансы обжаловать спорное решение, но только в том случае, если БК действительно не права. К юристам стоит обращаться, если сумма выигрыша больше миллиона и у вас действительно есть основания полагать, что суд будет на вашей стороне. В противном случае есть риск проиграть суд и не только потерять деньги у букмекера, но и юристам еще «отвалить" придется.

Есть ли смысл стать букмекером?

Если у вас почти безграничные возможности в финансовом плане и вы уже не знаете, куда девать деньги, то, конечно же, данный бизнес организовать можно. Главная проблема заключается в том, что необходимо сформировать очень сильный и профессиональный коллектив, который с нуля будет отвечать за становление компании и за последующие результаты. Без вашего полноценного участия в данном процессе высока вероятность того, что вы просто раздадите сумасшедшие деньги налево и направо и останитесь ни с чем (точнее сказать без букмекерского бизнеса).

Сам порядок становления бизнеса не очень сложен: