Как и чем занимается букмекерская контора

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Задачей любого букмекера является извлечение прибыли из принятых ставок. И если вы думаете, что весь доход букмекера идет исключительно за счет проигранных ставок клиентов, то вы глубоко ошибаетесь. Это гораздо более сложный механизм, в котором разобраться с первого раза и не получится. .
Это компания, которая принимает ставки от клиентов на различные виды спорта, а иногда и на политические и культурные события. В случае, если пари выиграно, клиент получает выплату. В обратном случае весь доход получает букмекер. Данный сегмент бизнеса настолько развит в наше время, что во всех подобных организациях существуют многочисленные отделы, которые специализируются на различных видах спорта, формируют коэффициенты, следят за недобросовестными игроками и т.д. Каждый такой отдел мы рассмотрим дальше.
Сейчас существуют как онлайн, так и оффлайн букмекеры. Еще до эпохи интернета существовали пункты приема ставок (ППС). Люди приходили в контору, заключали пари, получали специальный документ (купон), по которому впоследствии можно было получить выигрыш. С появлением интернета появились и онлайн БК. Одной из самых первых была букмекерская контора Пиннакл, которая взорвала рынок среди конкурентов благодаря самым высоким коэффициентам на североамериканские виды спорта (НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ). Кстати говоря, контора по-прежнему держит марку и ей доверяют миллионы клиентов
Преимущества и недостатки ППС:
Плюсы
Минусы
Онлайн букмекеры тоже имеют как преимущества, так и недостатки
Плюсы
Минусы
Подробнее остановимся на персонале типичной, успешной и известной БК. В штабе очень много людей, и каждый выполняет важные функции. Самые значимые отделы:
Казалось бы, странный вопрос. Зачем еще играть, кроме как не ради прибыли? Но это далеко не так. Через букмекеров проходит множество игроков, и каждый преследует свою собственную цель.
В основе букмекерской деятельности заложена математика, в том числе и теория вероятности. Любой исход события (спортивного и не только) выражается в вероятности. Может произойти и такой исход, и другой. В футболе может выиграть одна команда, либо соперник, либо матч может закончиться вничью. Аналитический отдел вычисляет вероятность по каждому исходу, таким образом формируются коэффициенты, и после все это формируется в линии. А затем пользователи из этой линии выбирают то, на что поставить.
Главная задача букмекера, в частности аналитиков, сформировать коэффициенты таким методом, чтобы в любом случае остаться в прибыли. Чем лучше работает аналитический отдел, тем стабильнее и больше прибыль букмекера.
Прибыль букмекера зависит не только от проигранных ставок бетторами, но и от «маржи» – это то, что формируется из расчета коэффициентов. Букмекер почти всегда имеет преимущество перед бетторами за счет грамотно выставленных коэффициентов. И кто бы не выиграл в матче – явный фаворит или явный аутсайдер, свой «кусочек торта» букмекер получит в любом случае.
И еще раз про коэффициенты. Букмекер, в отличие от рядового пользователя, постоянно следит за формированием коэффициентов. Если вы будете внимательны, то сразу обратите внимание на то, что за неделю до намеченной игры одни коэффициенты, а за день или непосредственно в день проведения игры коэффициенты могут значительно отличаться от первоначальных значений. На это может влиять множество факторов – изменился состав команды, резко изменилась погода и т.д. Множество игроков вообще не отслеживает изменения в коэффициентах, поэтому их ставки чаще всего выходят ошибочными, а букмекер на этом очень прилично зарабатывает.
В погоне за прибылью обе стороны идут на всевозможное, лишь бы сорвать куш. Со стороны конторы и со стороны беттора существуют различные ходы и уловки, благодаря которым удается переиграть друг друга. Нужно всегда быть начеку, прежде чем делать ставку.
Букмекер обожает резко менять коэффициенты в свою пользу или вовсе блокировать ставку в самый неподходящий момент – когда пользователь уже собрался заключить пари. Особенно это касается успешных игроков. Причина блокировки ставок банальна – «сбой программного обеспечения, повторите попытку позже». Понятное дело, что это специально, но сделать вы ничего не сможете.
Бетторы в свою очередь могут жить за счет бонусов, которые предлагаются конторами на регулярной основе. Вот только долго на такой схеме не протянешь. Во-первых, бонус чаще всего дается лишь при регистрации и на первый депозит. Во-вторых, бонус еще нужно отыграть. В-третьих, вас все равно могут вычислить и лишить бонуса, в случае если заработать его удастся. Разумеется, существуют еще и «вилочники». Обманом БК это не назовешь, никаких нарушений правил здесь нет. Но если вы занимаетесь этим на регулярной основе, будьте готовы к тому, что вас в конечном счете вычислят и заблокируют аккаунт либо сильно порежут лимиты, что при игре на вилках является ключевым моментом.
Многие новички, которые узнают о том, что существуют договорные матчи, грезят о том, что в букмекерской конторе можно легко и много на этом зарабатывать. Спешим вас разочаровать – информацию о «договорняках» в интернете вы точно не найдете. Да, такие матчи существуют, причем в разных видах спорта. Но любая утечка информации грозит организаторам уголовной ответственностью! Поэтому в следующий раз, когда вы увидите рекламу о наличии 100 %-ой информации по договорным матчам, проходите мимо!
Вообще букмекер – это не ваш соперник, потому что он не отвечает за результат того или иного исхода. За него отвечают команды, игроки и прочие составляющие конкретного события. Букмекер – это посредник, с помощью которого можно получить прибыль. Какие существуют принципы и методы для получения стабильного заработка, можно прочитать в этой статье.
Как бы это странно ни звучало, но в большинстве случаев игрок сам не прав. Прежде чем заключать пари, важно ознакомиться с правилами ставок в каждой БК. Если вы ни разу не читали подобные документы, то будете удивлены тем, какое множество нюансов существует, не говоря уже об элементарных правилах расчета по каждому виду спорта. Например, раньше в некоторых конторах ставки на хоккей принимались с учетом овертайма, а в остальных – с учетом основного времени. Среди игроков происходила путаница, после выигрыша команды в овертайме ставка получалась проигрышной, и клиенты БК спускали всех собак на службу поддержки, которая затем тыкала их носом в правила расчета ставок. И таких примеров очень много.
Действительно спорные ситуации, которые не разрешаются в пользу клиента, тоже существуют. Если через службу поддержки не удается урегулировать вопрос, следует обратиться в «Саморегулируемую организацию букмекеров» (СРО). Но тут надо понимать, в какой БК вы зарегистрированы. Если это легальный букмекер с лицензией от ЦУПИСА, то у вас есть все шансы обжаловать спорное решение, но только в том случае, если БК действительно не права. К юристам стоит обращаться, если сумма выигрыша больше миллиона и у вас действительно есть основания полагать, что суд будет на вашей стороне. В противном случае есть риск проиграть суд и не только потерять деньги у букмекера, но и юристам еще «отвалить" придется.
Если у вас почти безграничные возможности в финансовом плане и вы уже не знаете, куда девать деньги, то, конечно же, данный бизнес организовать можно. Главная проблема заключается в том, что необходимо сформировать очень сильный и профессиональный коллектив, который с нуля будет отвечать за становление компании и за последующие результаты. Без вашего полноценного участия в данном процессе высока вероятность того, что вы просто раздадите сумасшедшие деньги налево и направо и останитесь ни с чем (точнее сказать без букмекерского бизнеса).
Сам порядок становления бизнеса не очень сложен:
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