В Україні різке збільшення кількості ковідних хворих

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Понад півтори тисячі заражених – діти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 16 362 нових ковідних хворих. З них 1 553 дитини та 431 медик. За даними прес-служби МОЗ, 241 людина померла за минулу добу. Одужали 4 720 осіб.
Як зазначається, за весь період пандемії в Україні зафіксували 58 081 смерть від коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області - 1418, Дніпропетровській області – 1345, Львівській області – 1237, Харківській області – 1025, Донецькій області – 949 осіб.
10:55: За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски
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