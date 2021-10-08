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В Україні різке збільшення кількості ковідних хворих

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 09:44
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В Україні різке збільшення кількості ковідних хворих

Понад півтори тисячі заражених – діти.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 16 362 нових ковідних хворих. З них 1 553 дитини та 431 медик. За даними прес-служби МОЗ, 241 людина померла за минулу добу. Одужали 4 720 осіб.

Як зазначається, за весь період пандемії в Україні зафіксували 58 081 смерть від коронавірусу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області - 1418, Дніпропетровській області – 1345, Львівській області – 1237, Харківській області – 1025,  Донецькій області – 949 осіб.

 

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