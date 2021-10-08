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Сім'я не хотіла і досі не хоче щеплювати дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що у Рівненській області в родині дівчинки з важкими симптомами поліомієліту вірус виявили ще у 6 дітей. Відомо, що у сім’ї з релігійними поглядами всього 10 братів і сестер. Нікому з них не робили ніяких планових щеплень. Батьки самі на цьому наполягли.
Як повідомлялось раніше, спочатку поліомієліт виявили у півторарічної дівчинки. Вона раптово перестала вставати на ноги. Страшний діагноз підтвердили в лабораторії Гельсінкі.
Наразі фахівці з’ясовуватимуть, звідки поліомієліт прийшов в сім'ю. Відомо, що батьки дитини досі виступають проти вакцинації.
09:09: На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт
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