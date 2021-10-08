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На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт

Аня Мартинюк 08 жовтня 2021, 09:09
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На Рівненщині у 7 дітей з релігійної сім'ї виявили поліомієліт

Сім'я не хотіла і досі не хоче щеплювати дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що у Рівненській області в родині дівчинки з важкими симптомами поліомієліту вірус виявили ще у 6 дітей. Відомо, що у сім’ї з релігійними поглядами всього 10 братів і сестер. Нікому з них не робили ніяких планових щеплень. Батьки самі на цьому наполягли.

Як повідомлялось раніше, спочатку  поліомієліт виявили у  півторарічної дівчинки. Вона раптово перестала вставати на ноги. Страшний діагноз підтвердили в лабораторії Гельсінкі.

Наразі фахівці з’ясовуватимуть, звідки поліомієліт прийшов в сім'ю. Відомо, що батьки дитини досі виступають проти вакцинації.

  

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