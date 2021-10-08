У таксі помер нардеп Антон Поляков

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Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо про смерть депутата «Слуги народу» Антона Полякова. Він представляв політсилу «За майбутнє». Про це повідомив екс-спікер ВРУ Дмитро Разумков.
«Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним і близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним!», - зазначив він у телеграм-каналі.
Також у чаті «Слуг народу» з'явилася інформація про смерть нардепа. Відомо, що о 2:10 екіпаж патрульної поліції в районі вул. Березняківській 2 зупинив таксі, в якому знаходився депутат. Авто порушило ПДР. Нардепу уже тоді було зле.
За словами водія таксі, він кілька хвилин тому підібрав клієнта в Дарницькому районі. В результаті патрульні зупинили проїжджаючу повз машину швидкої допомоги. Але медки не змогли допомогти чоловіку. В 02:45 була констатована смерть Антона Полякова.
Наразі розпочато розслідування за статтею 115 КК - умисне вбивство.
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