Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати

Аня Мартинюк 07 жовтня 2021, 14:16

А саме в додатку «Дія».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що українці, які користуються додатком «Дія» на Android-смартфоні, стали доступні жовті внутрішні Covid-сертифікати.

Раніше вони були доступні лише на iOS. Нагадаємо, проект реалізували Мінціфри спільно з Міністерством охорони здоров'я України, НСЗУ і за підтримки представництва ЄС в Україні, проекту EU4DigitalUA і програми EGAP.