Українцям зі смартфонами Android стали доступні жовті Covid-сертифікати

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А саме в додатку «Дія».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що українці, які користуються додатком «Дія» на Android-смартфоні, стали доступні жовті внутрішні Covid-сертифікати.
Раніше вони були доступні лише на iOS. Нагадаємо, проект реалізували Мінціфри спільно з Міністерством охорони здоров'я України, НСЗУ і за підтримки представництва ЄС в Україні, проекту EU4DigitalUA і програми EGAP.
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