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Достатньої кількості голосів назбиралося.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, у ВРУ пройшло голосування за відставку голови парламенту Дмитра Разумкова. 284 народних обранця підтримали це рішення.
Перед початком голосування Разумков виступив з промовою.
«Ми йшли сюди не за посадами і не за грошима, ми йшли для того, щоб змінювати країну. Зробити її іншою, зробити її краще, тому що ми всі в це вірили .... я пам'ятаю очі людей, які нам вірили, вірили абсолютно ... тому що ми нові, чесні, справедливі, інші», - заявив він.
Після цього, зазначив він, люди бачитимуть інші очі.
13:41: Разумков пішов у відставку
10:16: У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам
09:41: Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19
08:32: Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам
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