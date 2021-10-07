Разумков пішов у відставку

Аня Мартинюк 07 жовтня 2021, 13:41

Достатньої кількості голосів назбиралося.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, у ВРУ пройшло голосування за відставку голови парламенту Дмитра Разумкова. 284 народних обранця підтримали це рішення.

Перед початком голосування Разумков виступив з промовою.

«Ми йшли сюди не за посадами і не за грошима, ми йшли для того, щоб змінювати країну. Зробити її іншою, зробити її краще, тому що ми всі в це вірили .... я пам'ятаю очі людей, які нам вірили, вірили абсолютно ... тому що ми нові, чесні, справедливі, інші», - заявив він.

Після цього, зазначив він, люди бачитимуть інші очі.