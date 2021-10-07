У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам 10:16
Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19 09:41
Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам 08:32
Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів 17:07
Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту 15:20
Шмигаль анонсував включення ряду областей в «червону» зону 14:10
Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч 13:06
Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус 11:49
Частина водіїв не вийшла на роботу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що у Мелітополі вступили в силу нові обмеження карантину. Тепер в маршрутках можуть їздити лише ті пасажири, які мають ковід-сертифікат в додатку «Дія» або в паперовому вигляді.
Якщо пасажири не мають сертифікату, вони можуть показати негативний результат ПЛР-тесту, але він діє лише 72 години. Учні демонструватимуть довідку зі школи, а хто не може вакцинуватися за станом здоров'я чи має антитіла - довідку від свого сімейного лікаря.
В результаті такого ходу подій частина автобусів не вийшли на рейс. Водії виявилися не готові до нових правил.
10:16: У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам
09:41: Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19
08:32: Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.