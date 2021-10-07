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У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам

Аня Мартинюк 07 жовтня 2021, 10:16
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У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам

Частина водіїв не вийшла на роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що у Мелітополі вступили в силу нові обмеження карантину. Тепер в маршрутках можуть їздити лише ті пасажири, які мають ковід-сертифікат в додатку «Дія» або в паперовому вигляді.

Якщо пасажири не мають сертифікату, вони можуть показати негативний результат ПЛР-тесту, але він діє лише 72 години. Учні демонструватимуть довідку зі школи, а хто не може вакцинуватися за станом здоров'я чи має антитіла  - довідку від свого сімейного лікаря.

В результаті такого ходу подій частина автобусів не вийшли на рейс. Водії виявилися не готові до нових правил. 

 

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