У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам

Аня Мартинюк 07 жовтня 2021, 10:16

Частина водіїв не вийшла на роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що у Мелітополі вступили в силу нові обмеження карантину. Тепер в маршрутках можуть їздити лише ті пасажири, які мають ковід-сертифікат в додатку «Дія» або в паперовому вигляді.

Якщо пасажири не мають сертифікату, вони можуть показати негативний результат ПЛР-тесту, але він діє лише 72 години. Учні демонструватимуть довідку зі школи, а хто не може вакцинуватися за станом здоров'я чи має антитіла - довідку від свого сімейного лікаря.

В результаті такого ходу подій частина автобусів не вийшли на рейс. Водії виявилися не готові до нових правил.