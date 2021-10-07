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Попри те, що в країні майже все населення вакциноване.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, у провінції Кампонг-Чнанг, Камбоджа, стартували навчання собак для виявлення Covid-19. Так, в камбоджійському центрі протимінної діяльності (CMAC) навчають собак, які навчені виявляти міни.
Тепер же службові собаки нюхають зразки від пацієнтів з коронавірусом, щоб навчитися виявляти вірус. ЗМІ представили фото з центру, де проходить дресирування.
Як відомо, у Камбоджі понад 98 відсотків дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. Тепер країна приступила до нової стратегії виявлення випадків захворювання на ковід.
10:16: У Мелітополі в маршрутки почали пускати по ковід-паспортам
09:41: Вірус на повідку – У Камбоджі вчать собак шукати Covid-19
08:32: Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам
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