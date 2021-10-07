Сім'я Юрія Луценка відкрила салон краси

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Пофарбують волосся в такому салоні за 7800 гривень.
Новину передає «Преса України».
Колишній генпрокурор України Юрій Луценко разом з дружиною Іриною активно розвивають власний бізнес. Журналісти повідомили, що Юрій Луценко наразі відновлюється після перемоги над раком, а дружина допомагає дітям вести власну справу.
Так, в елітному житловому комплексі «Чикаго», що неподалік НСК «Олімпійський», відкрився їх салон краси 21STUDIO. Укладання волосся тут зроблять за 1200 грн, а фарбування за 7800 гривень.
Ірина Луценко особисто була присутня на відкритті салону.
08:32: Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам
17:07: Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів
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