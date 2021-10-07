Радуцький запропонував пускати в Раду тільки по ПЛР-тестам і сертифікатам

Аня Мартинюк 07 жовтня 2021, 08:32

Щоб показати – усім діють однакові правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат з фракції "Слуги народу" Михайло Радуцький виступив з цікавою пропозицією. Він запропонував пускати до парламенту тільки за документами про вакцинацію від ковіду або по ПЛР-тесту.

За його словами, відповідний проект постанови він уже направив на розгляд у ВРУ.

«Пропоную на період карантину допуск в приміщення адміністративних будівель парламенту народних депутатів, працівників апарату, помічників та інших відвідувачів, а також ЗМІ здійснювати виключно за наявності одного з документів: сертифіката вакцинації (щеплення однієї або декількома дозами); результату негативного ПЛР-тесту (терміном до 72 годин) або антиген-тесту (до 48 годин); довідки про одужання від ковіда (якщо особа перехворіло не більше ніж за 6 місяців до пред'явлення документа)», - зазначив Радуцький.

Михайло Радуцький вважає, що депутати зобов'язані продемонструвати, що народ і влада єдині, а також те, що для всіх діють однакові правила.