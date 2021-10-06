Bitcoin наблизився до позначки в $55 тисяч

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Криптовалюта продовжує дорожчати.
Новину передає «Преса України».
За даними видання The Independent, Bitcoin продовжує подорожчання після падіння у вересні. Криптовалюта повернулася до позначки вище 50 тисяч доларів.
Так, ринок криптовалют оцінюється майже в 2,2 трлн доларів. А це на 15% більше в порівнянні з початком жовтня.
17:07: Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів
15:20: Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту
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