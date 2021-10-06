Bitcoin наблизився до позначки в $55 тисяч

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 19:04

Криптовалюта продовжує дорожчати.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Independent, Bitcoin продовжує подорожчання після падіння у вересні. Криптовалюта повернулася до позначки вище 50 тисяч доларів.

Так, ринок криптовалют оцінюється майже в 2,2 трлн доларів. А це на 15% більше в порівнянні з початком жовтня.