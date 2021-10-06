Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Український паспорт опустився у світовому рейтингу
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень

Ціни на бавовну підскочили до максимуму за 10 років

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 18:42
Версія для друку
Ціни на бавовну підскочили до максимуму за 10 років

Для шопоголіків це погана новина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що у США ціни на бавовну зросли до максимуму за останні 10 років. За даними The Wall Street Journal, за 11 останніх торгових сесій на біржі ICE ціни зросли на 22%.

Причина такого ходу подій – зростання попиту з боку Китаю. Так, ціна сягла $1,09 за фунт. Це максимум з вересня 2011 року.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції