Ціни на бавовну підскочили до максимуму за 10 років

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 18:42

Для шопоголіків це погана новина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що у США ціни на бавовну зросли до максимуму за останні 10 років. За даними The Wall Street Journal, за 11 останніх торгових сесій на біржі ICE ціни зросли на 22%.

Причина такого ходу подій – зростання попиту з боку Китаю. Так, ціна сягла $1,09 за фунт. Це максимум з вересня 2011 року.