Ціни на бавовну підскочили до максимуму за 10 років

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Для шопоголіків це погана новина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що у США ціни на бавовну зросли до максимуму за останні 10 років. За даними The Wall Street Journal, за 11 останніх торгових сесій на біржі ICE ціни зросли на 22%.
Причина такого ходу подій – зростання попиту з боку Китаю. Так, ціна сягла $1,09 за фунт. Це максимум з вересня 2011 року.
17:07: Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів
15:20: Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту
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