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У Києві школярка викинулася з 10 поверху

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 18:15
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У Києві школярка викинулася з 10 поверху

Причина трагедії невідома.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут школярка викинулася з 10 поверху будинку, що в Солом'янському районі. Її тіло виявили прямо перед вхідними дверима під'їзду.

Відомо, що школярці було 13 років. Перед самогубством вона попрощалася з рідними і друзями. Дівчинка жила з матір’ю. Що спонукало дівчину до вчинку, встановлюватимуть правоохоронці.

  

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