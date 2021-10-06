У Києві школярка викинулася з 10 поверху

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Причина трагедії невідома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут школярка викинулася з 10 поверху будинку, що в Солом'янському районі. Її тіло виявили прямо перед вхідними дверима під'їзду.
Відомо, що школярці було 13 років. Перед самогубством вона попрощалася з рідними і друзями. Дівчинка жила з матір’ю. Що спонукало дівчину до вчинку, встановлюватимуть правоохоронці.
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