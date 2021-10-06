У Києві школярка викинулася з 10 поверху

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 18:15

Причина трагедії невідома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо про трагедію у Києві. Тут школярка викинулася з 10 поверху будинку, що в Солом'янському районі. Її тіло виявили прямо перед вхідними дверима під'їзду.

Відомо, що школярці було 13 років. Перед самогубством вона попрощалася з рідними і друзями. Дівчинка жила з матір’ю. Що спонукало дівчину до вчинку, встановлюватимуть правоохоронці.