Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Український паспорт опустився у світовому рейтингу
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень

Українців в автошколах вчитимуть по-новому

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 17:41
Версія для друку
Українців в автошколах вчитимуть по-новому

Навчатимуться за прикладом Європи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, Кабмін вніс в зміни в навчальні програми для водіїв. За прикладом Європи, у теоретичну частину додадуть етику водія транспортного засобу, медичне забезпечення. 

До практичної частини додадуть спеціальні положення щодо категорій. Разом з тим автошколам дозволили змінювати до 20% програми на власний розсуд.

Також навчання в автошколі передбачатиме не більше 5 годин на день.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції