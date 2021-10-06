Українців в автошколах вчитимуть по-новому

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 17:41

Навчатимуться за прикладом Європи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, Кабмін вніс в зміни в навчальні програми для водіїв. За прикладом Європи, у теоретичну частину додадуть етику водія транспортного засобу, медичне забезпечення.

До практичної частини додадуть спеціальні положення щодо категорій. Разом з тим автошколам дозволили змінювати до 20% програми на власний розсуд.

Також навчання в автошколі передбачатиме не більше 5 годин на день.