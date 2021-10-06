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Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 17:07
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Кабмін хоче підняти мита на десятки товарів і продуктів

Українцям варто чекати на підняття цін на товари. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, Кабмін схвалив законопроект, який передбачає зміну мит на більш ніж 90 товарів на тлі уніфікації податків за схемою Світової організації торгівлі (СОТ). У переліку товарів  риба, м'ясні продукти, насіння, бітум, електронні термометри, різного роду плівки, плити і листи з полімерів, пластмаси та інші, автомобільні комплектуючі та інші.

У пояснювальній записці зазначено, що питання мита підняте через те, що імпортери часто грали на різних ставках податків на схожі товари й економили на миті.

Для прикладу, після перегляду мит ціни на фарби і лаки виростуть більш ніж удвічі з 3% до 6,5%. 

 

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