Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду

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Заради пенсій поліцейських-військовослужбовців.
Новину передає «Преса України».
Уряд вніс зміни в Бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік. Так, розмір доходів і витрат збільшено на 18,5 млрд гривень до 516,8 млрд гривень.
З них власні доходи ПФУ з урахуванням залишку збільшаться з 328,0 млрд до 341,2 млрд гривень, витрати з бюджету - з 167,3 млрд до 172,7 млрд гривень.
Відомо, що додаткові витрати потрібні для забезпечення щомісячної доплати до пенсій. А саме для поліцейських-військовослужбовців з 1 липня. До кінця поточного року вони становитимуть 5,3 млрд гривень.
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