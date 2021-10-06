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Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 16:31
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Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду

Заради пенсій поліцейських-військовослужбовців.

Новину передає «Преса України».

Уряд вніс зміни в Бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік. Так, розмір доходів і витрат збільшено на 18,5 млрд гривень до 516,8 млрд гривень.

З них власні доходи ПФУ з урахуванням залишку збільшаться з 328,0 млрд до 341,2 млрд гривень, витрати з бюджету - з 167,3 млрд до 172,7 млрд гривень.

Відомо, що додаткові витрати потрібні для забезпечення щомісячної доплати до пенсій. А саме для поліцейських-військовослужбовців з 1 липня. До кінця поточного року вони становитимуть 5,3 млрд гривень.

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