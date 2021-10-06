Український паспорт опустився у світовому рейтингу

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Українцям доступні для подорожей 136 країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що український закордонний паспорт зайняв 38 позицію в міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners. Так, документ втратив 3 позиції.
Нагадаємо, український закордонний паспорт дозволяє здійснювати подорожі в 136 країн.
Тим часом першу сходинку у рейтингу паспортів займають Японія та Сінгапур. Громадяни цих країн можуть подорожувати в 192 країни.
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