Український паспорт опустився у світовому рейтингу

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 15:55

Українцям доступні для подорожей 136 країн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що український закордонний паспорт зайняв 38 позицію в міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners. Так, документ втратив 3 позиції.

Нагадаємо, український закордонний паспорт дозволяє здійснювати подорожі в 136 країн.

Тим часом першу сходинку у рейтингу паспортів займають Японія та Сінгапур. Громадяни цих країн можуть подорожувати в 192 країни.