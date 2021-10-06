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В ЄС уже стурбовані через ситуацію в Україні.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що журналісти українських ЗМІ, які потрапили в санкційний список РНБО, звернулися з відкритим листом до глави комітету Європарламенту із закордонних справ Девіда Макалістера та голови комітету Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Хуану Фернандо Лопеса Агілар.
Так, журналісти 112 Україна, NEWSONE, ZIK, Перший Незалежний, Страна.ua і Шарій.net просять відреагувати на знищення свободи слова в Україні. Вони звернули увагу, що влада України зловживає повноваженнями, закриваючи медіа.
Тим часом доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та захисту журналістів, член парламенту Австрії Штефан Шеннах зауважив, що ЄС стурбований катастрофічною ситуацією зі свободою слова в Україні.
15:20: Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту
14:10: Шмигаль анонсував включення ряду областей в «червону» зону
13:06: Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч
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