Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 15:20

В ЄС уже стурбовані через ситуацію в Україні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що журналісти українських ЗМІ, які потрапили в санкційний список РНБО, звернулися з відкритим листом до глави комітету Європарламенту із закордонних справ Девіда Макалістера та голови комітету Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Хуану Фернандо Лопеса Агілар.

Так, журналісти 112 Україна, NEWSONE, ZIK, Перший Незалежний, Страна.ua і Шарій.net просять відреагувати на знищення свободи слова в Україні. Вони звернули увагу, що влада України зловживає повноваженнями, закриваючи медіа.

Тим часом доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та захисту журналістів, член парламенту Австрії Штефан Шеннах зауважив, що ЄС стурбований катастрофічною ситуацією зі свободою слова в Україні.