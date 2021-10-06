Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

Україна побудує посольство в Туреччині

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 14:45
Версія для друку
Україна побудує посольство в Туреччині

Воно обійдеться в 125 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Кабмін дав добро будівництву комплексу посольства України в Туреччині. Його вартість становитиме 125,8 млн грн. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 6 жовтня.

Комплекс знаходитиметься в Анкарі й він являтиме собою триповерхову будівлю. Будівництво проводитиметься в 2021-2022 роки.

Відомо, що також буде зведений комплекс з адміністративного і житлового будинку. Його загальна площа становитиме 267,63 кв. м.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції