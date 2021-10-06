Україна побудує посольство в Туреччині

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Воно обійдеться в 125 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Кабмін дав добро будівництву комплексу посольства України в Туреччині. Його вартість становитиме 125,8 млн грн. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 6 жовтня.
Комплекс знаходитиметься в Анкарі й він являтиме собою триповерхову будівлю. Будівництво проводитиметься в 2021-2022 роки.
Відомо, що також буде зведений комплекс з адміністративного і житлового будинку. Його загальна площа становитиме 267,63 кв. м.
15:20: Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту
14:10: Шмигаль анонсував включення ряду областей в «червону» зону
13:06: Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч
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