Шмигаль анонсував включення ряду областей в «червону» зону

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 14:10

Через активне поширення ковіду.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму телеграм-каналі, що у зв’язку з активним збільшенням в країні кількості хворих на коронавірус, декілька областей найближчим часом можуть потрапити в «червону» карантинну зону. А саме найближчим часом.

«Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально», - заявив він.

Також Шмигаль зауважив, що поліцейські та представники повноважних органів мають відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів ковід-сертифікати.