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Через активне поширення ковіду.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму телеграм-каналі, що у зв’язку з активним збільшенням в країні кількості хворих на коронавірус, декілька областей найближчим часом можуть потрапити в «червону» карантинну зону. А саме найближчим часом.
«Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально», - заявив він.
Також Шмигаль зауважив, що поліцейські та представники повноважних органів мають відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів ковід-сертифікати.
15:20: Представники санкційних ЗМІ України звернулися до Європарламенту
14:10: Шмигаль анонсував включення ряду областей в «червону» зону
13:06: Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч
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