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Беленюк продасть золоту олімпійську медаль

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 13:33
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Беленюк продасть золоту олімпійську медаль

Борець пустить гроші на благі наміри. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що депутат «Слуги народу», спортсмен Жан Беленюк вирішив продати свою золоту медаль Олімпіади-2020.

Нардеп заявив, що гроші передасть на благодійність. Як відомо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк назвав медаль честю та гордість. 

«Я вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!» - додав він.

Нагадаємо, олімпієць здобув нагороду в греко-римській боротьбі.  

 

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