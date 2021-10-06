Беленюк продасть золоту олімпійську медаль

Аня Мартинюк 06 жовтня 2021, 13:33

Борець пустить гроші на благі наміри.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що депутат «Слуги народу», спортсмен Жан Беленюк вирішив продати свою золоту медаль Олімпіади-2020.

Нардеп заявив, що гроші передасть на благодійність. Як відомо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк назвав медаль честю та гордість.

«Я вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!» - додав він.

Нагадаємо, олімпієць здобув нагороду в греко-римській боротьбі.