Беленюк продасть золоту олімпійську медаль

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Борець пустить гроші на благі наміри.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 жовтня, стало відомо, що депутат «Слуги народу», спортсмен Жан Беленюк вирішив продати свою золоту медаль Олімпіади-2020.
Нардеп заявив, що гроші передасть на благодійність. Як відомо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк назвав медаль честю та гордість.
«Я вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!» - додав він.
Нагадаємо, олімпієць здобув нагороду в греко-римській боротьбі.
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