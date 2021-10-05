City24: сервіс, яким ви залишитеся задоволені

zmxn 04 жовтня 2021, 11:04

Заходьте на сайт, щоб дізнатися про його можливості

City24 - це відомий український платіжний онлайн-сервіс, яким можна користуватися дистанційно. Тут кілька тисяч послуг, серед яких користуються найбільшою популярністю:

поповнення мобільного рахунку;

погашення кредитів;

здійснення щомісячної абонплати за інтернет, телебачення, комуналку;

покупки онлайн;

переказ коштів на карту і за реквізитами.

Знайомство з офіційним ресурсом

Можна обійтися і без реєстрації, якщо ви не плануєте користуватися послугами на регулярній основі. Але якщо гроші у вас в основному знаходяться на картці, а готівка у вас буває дуже рідко, пропонуємо вам стати постійним клієнтом Сіті24. У будь-якому випадку для початку потрібно відвідати головну сторінку: https://www.city24.ua/ua/. Онлайн-сервіс зручний у використанні завдяки структурованому меню, великій кількості послуг і приємним бонусам у вигляді мізерної комісії за користування. Також варто відзначити візуальну складову - фон головної сторінки сайту чорний, а розділи виділені яскравими кольорами, щоб користувачеві було комфортно орієнтуватися на візуальних контрастах.

Почнемо з реєстрації

Ця процедура дуже проста - вам всього лише потрібно заповнити невелику анкету, де ви повинні вписати свої ім'я та прізвище, контактний номер і адресу електронної пошти. Ну і, звичайно ж, згенерувати пароль самостійно, або скористатися тим, що пропонує система. На ваш e-mail прийде повідомлення з підтвердженням. Перейшовши за посиланням, ви активуєте свій аккаунт, після чого можете приступати до здійснення будь-яких фінансових операцій. Сіті24 - це сучасно, зручно і практично. Якщо описати коротко його основні переваги, можна виділити наступні пункти:

мінімалістичний дизайн;

професійна техпідтримка;

швидкий реєстраційний процес;

доступне і зрозуміле меню;

інструменти адаптації інтерфейсу під себе.

До речі кажучи, ще одним істотним плюсом є те, що в разі неуспішної операції, коли транзакція з якоїсь причини не може бути завершена, гроші будуть в повному обсязі повернуті користувачеві. Якщо проблема в отримувачі, для цього потрібно скласти письмове звернення, грамотно виклавши запит, або зателефонувати на гарячу лінію - можливо, так буде навіть ефективніше. Найчастіше такі інциденти трапляються з вини одержувача, але запевняємо вас, що кошти ніколи не загубляться. Переходьте на сайт, щоб по достоїнству оцінити всі переваги сервісу. Впевнені, що ви залишитеся задоволені.