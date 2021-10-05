City24: сервіс, яким ви залишитеся задоволені

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13:06: Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч
11:49: Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус
11:14: Шмигаль назвав іноземців в українських держкомпаніях незамінними працівниками
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