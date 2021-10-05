Полякова будує пентхаус з видом на Майдан

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 13:59

Про це повідомили журналісти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що співачка Оля Полякова розширює свою житлову площу у Києві. Журналісти дізналися, що вона будує пентхаус з видом на Майдан.

Як відомо, на неї записано дві квартири на останньому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Інститутській, що навпроти НБУ.

За площею апартаменти зірки можна прирівняти до заміського особняка - понад 565 квадратів.