Полякова будує пентхаус з видом на Майдан

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Про це повідомили журналісти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що співачка Оля Полякова розширює свою житлову площу у Києві. Журналісти дізналися, що вона будує пентхаус з видом на Майдан.
Як відомо, на неї записано дві квартири на останньому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Інститутській, що навпроти НБУ.
За площею апартаменти зірки можна прирівняти до заміського особняка - понад 565 квадратів.
13:06: Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч
11:49: Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус
11:14: Шмигаль назвав іноземців в українських держкомпаніях незамінними працівниками
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