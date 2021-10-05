Усика не удостоять держнагороди

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 13:37

Про це заявили в Офісі президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що Офіс президента України не планує нагороджувати володаря чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика. Українець, як відомо, тріумфально переміг в бою з британцем Ентоні Джошуа.

Так, Усик державної нагороди не буде удостоєний. В Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України відповідні матеріали не надходили.