Юзик зі «Слуги народу» катається на авто за $205 тисяч

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 13:06

Дружина тим часом також декларує мільйони.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» дізналися, що представник «Слуги народу» Юрій Корявченков, більш відомий як Юзик, пересувається на дуже дорогому транспортному засобі. Колишній актор студії «Квартал-95» катається на Mercedes-Benz S-Class 500 за 205 000 доларів, що еквівалентно 2 942 мінімальним пенсіям в Україні.

До слова, раніше журналісти повідомляли, що дружина нардепа Тетяна Корявченкова, згідно з декларацією, у минулому році задекларувала понад три мільйони гривень, автомобіль за більш ніж два мільйони гривень. Розпоряджатися такими сумами вона почала після того, як її чоловік став нардепом.