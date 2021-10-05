Ціна на газ в Європі оновила рекорд

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 12:27

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що ціна на газ в Європі на відкритті торгів знову побила рекорд і майже досягла $1250 за тис. куб.м. Такі дані представлені на біржі ICE.

Відомо, що ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла на торгах $1247,4 за 1 тис. куб.м, або 104 євро за МВт/год.

За словами аналітиків, ріст цін на газ є причиною побоювань з приводу можливого дефіциту через низьку заповнювання газосховищ на континенті.