Ціна на газ в Європі оновила рекорд

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що ціна на газ в Європі на відкритті торгів знову побила рекорд і майже досягла $1250 за тис. куб.м. Такі дані представлені на біржі ICE.
Відомо, що ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла на торгах $1247,4 за 1 тис. куб.м, або 104 євро за МВт/год.
За словами аналітиків, ріст цін на газ є причиною побоювань з приводу можливого дефіциту через низьку заповнювання газосховищ на континенті.
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