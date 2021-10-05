Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 11:49

Їх вік приблизно 1800 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що турецькі археологи виявили в Туреччині на місці, де колись було давньогрецьке місто Блаундус, 400 скельних гробниць, прикрашених зображеннями винограду та квітів. Їх вік приблизно 1800 років.

За словами відповідального за розкопки, професора Бірола Кан, проаналізувавши залишки та інші матеріали, знайдені в цій місцевості, дослідники дійшли висновку, що кам’яні поховання активно використовувалися після другого століття нашої ери.

Це означає, що гробниці були зроблені, коли Блаунд перебував під римською окупацією, і був заснований грецькими колоністами кількома століттями раніше після завоювання Олександром Македонським.

«Можна сказати, що вони [гробниці] використовувалися для сімейних поховань», - заявив професор.

Команда археологів також вважає, що стародавнє місто має велику кількість підземних поховань, оскільки Блаунд оточений ровом, який подекуди досягає глибини 70 метрів.