Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 11:49
Версія для друку
Турецькі археологи виявили 400 гробниць у давньогрецькому місті Блаундус

Їх вік приблизно 1800 років. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що турецькі археологи виявили в Туреччині на місці, де колись було давньогрецьке місто Блаундус, 400 скельних гробниць, прикрашених зображеннями винограду та квітів. Їх вік приблизно 1800 років.

За словами відповідального за розкопки, професора Бірола Кан, проаналізувавши залишки та інші матеріали, знайдені в цій місцевості, дослідники дійшли висновку, що кам’яні поховання активно використовувалися після другого століття нашої ери.

Це означає, що гробниці були зроблені, коли Блаунд перебував під римською окупацією, і був заснований грецькими колоністами кількома століттями раніше після завоювання Олександром Македонським.

«Можна сказати, що вони [гробниці] використовувалися для сімейних поховань», - заявив професор.

Команда археологів також вважає, що стародавнє місто має велику кількість підземних поховань, оскільки Блаунд оточений ровом, який подекуди досягає глибини 70 метрів.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції