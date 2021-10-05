Шмигаль назвав іноземців в українських держкомпаніях незамінними працівниками

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Тому він не планує їх прибирати.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю «Лівому берегу», що уряд не буде знижувати частку іноземців у наглядових радах державних компаній.
«У нас немає такого курсу», - заявив він.
Шмигаль зауважив, що в Україні немає таких професіоналів, які могли б стати незалежними членами Наглядової ради.
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