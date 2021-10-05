317 смертей - В МОЗ оновили корона вірусну статистику

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Плюс 9846 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу, 4 жовтня, в Україні виявили 9 846 нових ковідних хворих. З них 918 дітей та 207 медпрацівників – 207.
«Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 881 особа; летальних випадків – 317; одужало – 4 229 осіб. За добу протестовано: методом ПЛР – 37 080 осіб, методом ІФА – 8 762 особи, експрес-тестами – 28 283 особи», - відзначили у відомстві.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області – 992 особи, Харківській області – 940 осіб, Одеській області 809 осіб.
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