Новое поколение сигарет VELO

zmxn 04 жовтня 2021, 10:32

Недавно в Швеции появился новый продукт, который тут же завоевал популярность. Это никотиновый заменитель сигарет VELO. Так же как и сигареты он подходит и продается только для людей в возрасте 18+. Как и сигареты вызывает зависимость.

Часто в общественных местах – парках, кафе, самолете и так далее нас просят отказаться от сигарет. За курение в некоторых из них полагаются штрафы. Но как быть, если человек привык курить? Отсутствие сигарет вызывает у него дискомфорт. В этой ситуации выручит VELO. Подробную информацию о продукте можно почитать на zabor.zp.ua по ссылке https://zabor.zp.ua/Statiy/velo.htm, здесь вы найдете детальную характеристику продукта и его варианты. VELO – это новое поколение сигарет, которые выбирают самые креативные люди. Создатели продукта позаботились о том, чтобы у него было много разных вкусов.

Подробнее о VELO

Никотиновая зависимость приводит к тому, что в отсутствии сигарет человек может испытывать депрессию, у него может кружиться голова и так далее. Чтобы стимулировать никотиновое насыщение, и создан данный шведский продукт.

Вело продается в виде паучей. Достаточно разместить один пауч между верхней губой и десной и через некоторое время он начнет действовать. Об этом будет свидетельствовать легкое покалывание.

Благодаря никотиновым паучам обеспечивается насыщение никотином без курения. Действие у них такое же, как у сигарет. Их можно употреблять в любом месте.

Интересно, что в продукте совсем не содержится табака. Только никотин, соль, вода, ароматизаторы. Создатели заменителя сигарет предлагают такие варианты вкусов:

со вкусом сладкой мяты;

со вкусом мяты и ягод;

со вкусом перечной мяты;

тропическими фруктами.

Уровень содержания никотина и прочности у паучей может быть разным: небольшим, средним и высоким.

Преимущества VELO

Данный продукт со скандинавским характером обладает целым рядом преимуществ. Можно использовать его в общественных местах, парках, ресторанах, самолетах. У продукта нет дыма, запаха, пепла. Для окружающих Вело полностью безвреден. В отличие от сигарет, не оставляет неприятного запаха на руках и одежде. В использовании простой и легкий.

Ну и большое разнообразие вкусов позволит менять паучи по настроению.

VELO вписывается в ритм жизни современных людей, которые не хотят идти на компромиссы. Это креативное поколение, открытое всему новому, любящее яркие события и приключения.