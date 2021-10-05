Новое поколение сигарет VELO

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Недавно в Швеции появился новый продукт, который тут же завоевал популярность. Это никотиновый заменитель сигарет VELO. Так же как и сигареты он подходит и продается только для людей в возрасте 18+. Как и сигареты вызывает зависимость.
Часто в общественных местах – парках, кафе, самолете и так далее нас просят отказаться от сигарет. За курение в некоторых из них полагаются штрафы. Но как быть, если человек привык курить? Отсутствие сигарет вызывает у него дискомфорт. В этой ситуации выручит VELO. Подробную информацию о продукте можно почитать на zabor.zp.ua по ссылке https://zabor.zp.ua/Statiy/velo.htm, здесь вы найдете детальную характеристику продукта и его варианты. VELO – это новое поколение сигарет, которые выбирают самые креативные люди. Создатели продукта позаботились о том, чтобы у него было много разных вкусов.
Подробнее о VELO
Никотиновая зависимость приводит к тому, что в отсутствии сигарет человек может испытывать депрессию, у него может кружиться голова и так далее. Чтобы стимулировать никотиновое насыщение, и создан данный шведский продукт.
Вело продается в виде паучей. Достаточно разместить один пауч между верхней губой и десной и через некоторое время он начнет действовать. Об этом будет свидетельствовать легкое покалывание.
Благодаря никотиновым паучам обеспечивается насыщение никотином без курения. Действие у них такое же, как у сигарет. Их можно употреблять в любом месте.
Интересно, что в продукте совсем не содержится табака. Только никотин, соль, вода, ароматизаторы. Создатели заменителя сигарет предлагают такие варианты вкусов:
Уровень содержания никотина и прочности у паучей может быть разным: небольшим, средним и высоким.
Преимущества VELO
Данный продукт со скандинавским характером обладает целым рядом преимуществ. Можно использовать его в общественных местах, парках, ресторанах, самолетах. У продукта нет дыма, запаха, пепла. Для окружающих Вело полностью безвреден. В отличие от сигарет, не оставляет неприятного запаха на руках и одежде. В использовании простой и легкий.
Ну и большое разнообразие вкусов позволит менять паучи по настроению.
VELO вписывается в ритм жизни современных людей, которые не хотят идти на компромиссы. Это креативное поколение, открытое всему новому, любящее яркие события и приключения.
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