У Facebook назвали офіційну причину масштабного збою

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 09:20

У користувачів соцмереж перепросили.

Новину передає «Преса України».

Фахівці компанії Facebook Inc озвучили причину глобального збою в роботі Facebook, Instagram і Whatsapp. Як відомо, збій стався 4 жовтня через зміни конфігурації маршрутизаторів.

В заяві, розміщеній на порталі Facebook Engineering, зазначили, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали встановлені зв'язку.

У користувачів соцмереж також попросили вибачення.