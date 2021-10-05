У Facebook назвали офіційну причину масштабного збою

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У користувачів соцмереж перепросили.
Новину передає «Преса України».
Фахівці компанії Facebook Inc озвучили причину глобального збою в роботі Facebook, Instagram і Whatsapp. Як відомо, збій стався 4 жовтня через зміни конфігурації маршрутизаторів.
В заяві, розміщеній на порталі Facebook Engineering, зазначили, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали встановлені зв'язку.
У користувачів соцмереж також попросили вибачення.
09:55: Мужские спортивные костюмы - Когда не нужен повод для комфорта
11:34: Винахід українця зацікавив автомобілістів усього світу
10:54: Синоптик пообіцяла українцям суху погоду впродовж тижня
09:42: Осадча та поліцейський ескорт – Телеведучу зацькували у Мережі
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