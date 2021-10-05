Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

У Facebook назвали офіційну причину масштабного збою

Аня Мартинюк 05 жовтня 2021, 09:20
Версія для друку
У Facebook назвали офіційну причину масштабного збою

У користувачів соцмереж перепросили.

Новину передає «Преса України».

Фахівці компанії Facebook Inc озвучили причину глобального збою в роботі Facebook, Instagram і Whatsapp. Як відомо, збій стався 4 жовтня через зміни конфігурації маршрутизаторів.

В заяві, розміщеній на порталі Facebook Engineering, зазначили, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали встановлені зв'язку.

У користувачів соцмереж також попросили вибачення.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції