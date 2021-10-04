Мебельный велюр для обивки диванов

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Если вы хотите купить мебельный велюр, предлагаем ознакомиться с советами по выбору мебельной ткани и особенностями использования материала в обивке мягкой мебели. С точки зрения производителя мебельная ткань – это очень обширный спектр материалов. Для обивки мягкой мебели используются ткани из искусственного и натурального сырья. Заказать велюр оптом от производителя вы можете уже сегодня на выгодных условиях.
В зависимости от качества и цены, материал может быть представлен в виде флизелина, жаккарда, тика, флока и т.д. Если говорить о тканях на основе натуральных материалов, то материал может содержать хлопковые волокна или шерсть. Искусственные материалы в составе могут содержать полиэстер, акрил, хлопок и другие компоненты. Все зависит от производителя, а качество мебельной ткани зависит от сырья, из которого она изготовлена.
К преимуществам материала можно отнести хорошую стойкость к износу и высокую степень устойчивости к воздействию внешних факторов. Это очень удобно для обивки мебельных изделий, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.
Благодаря таким особенностям, как хорошая устойчивость к механическим повреждениям и высокая степень прочности на разрыв, можно не переживать за то, что в процессе эксплуатации ткань порвется на определенном участке.
Не знаете, как выбрать мебельное покрытие из велюра, чтобы оно действительно вам понравилось. Велюр – это разновидность жаккарда, на ощупь очень мягкая и приятная ткань. Ее отличает от жаккарда более грубый и менее растянутый ворс. Кроме того, он более устойчив к выгоранию на солнце, в отличие от жаккарда.
Текстура материала состоит из множества переплетенных между собой волокон. Они могут быть одноцветными или содержать узор в виде полоски, звездочки, клетки, ромбиков и т.д. От этого и зависит его цвет. В зависимости от вида ворса различают велюр с коротким, средним и длинным ворсом.
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