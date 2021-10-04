Мебельный велюр для обивки диванов

zmxn 04 жовтня 2021, 07:48

Если вы хотите купить мебельный велюр, предлагаем ознакомиться с советами по выбору мебельной ткани и особенностями использования материала в обивке мягкой мебели. С точки зрения производителя мебельная ткань – это очень обширный спектр материалов. Для обивки мягкой мебели используются ткани из искусственного и натурального сырья. Заказать велюр оптом от производителя вы можете уже сегодня на выгодных условиях.

Особенности использования мебельной велюровой ткани в обивке

В зависимости от качества и цены, материал может быть представлен в виде флизелина, жаккарда, тика, флока и т.д. Если говорить о тканях на основе натуральных материалов, то материал может содержать хлопковые волокна или шерсть. Искусственные материалы в составе могут содержать полиэстер, акрил, хлопок и другие компоненты. Все зависит от производителя, а качество мебельной ткани зависит от сырья, из которого она изготовлена.

Как правило, для обивки мягкой мебели применяется мебельная велюровая ткань.

Если Вы планируете купить мебель, на которой будет диван из велюра, советуем подобрать его, учитывая особенности материала.

Ткань имеет ворс определенной высоты и плотности, что отражается в технических характеристиках материала.

Наиболее распространенным вариантом является ткань с высотой ворса от 3-х до 5-ти мм.

К преимуществам материала можно отнести хорошую стойкость к износу и высокую степень устойчивости к воздействию внешних факторов. Это очень удобно для обивки мебельных изделий, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

Благодаря таким особенностям, как хорошая устойчивость к механическим повреждениям и высокая степень прочности на разрыв, можно не переживать за то, что в процессе эксплуатации ткань порвется на определенном участке.

На что обратить внимание

Не знаете, как выбрать мебельное покрытие из велюра, чтобы оно действительно вам понравилось. Велюр – это разновидность жаккарда, на ощупь очень мягкая и приятная ткань. Ее отличает от жаккарда более грубый и менее растянутый ворс. Кроме того, он более устойчив к выгоранию на солнце, в отличие от жаккарда.

Текстура материала состоит из множества переплетенных между собой волокон. Они могут быть одноцветными или содержать узор в виде полоски, звездочки, клетки, ромбиков и т.д. От этого и зависит его цвет. В зависимости от вида ворса различают велюр с коротким, средним и длинным ворсом.