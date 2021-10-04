Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

Мебельный велюр для обивки диванов

zmxn 04 жовтня 2021, 07:48
Версія для друку

Если вы хотите купить мебельный велюр, предлагаем ознакомиться с советами по выбору мебельной ткани и особенностями использования материала в обивке мягкой мебели. С точки зрения производителя мебельная ткань – это очень обширный спектр материалов. Для обивки мягкой мебели используются ткани из искусственного и натурального сырья. Заказать велюр оптом от производителя вы можете уже сегодня на выгодных условиях.

Особенности использования мебельной велюровой ткани в обивке

В зависимости от качества и цены, материал может быть представлен в виде флизелина, жаккарда, тика, флока и т.д. Если говорить о тканях на основе натуральных материалов, то материал может содержать хлопковые волокна или шерсть. Искусственные материалы в составе могут содержать полиэстер, акрил, хлопок и другие компоненты. Все зависит от производителя, а качество мебельной ткани зависит от сырья, из которого она изготовлена.

  • Как правило, для обивки мягкой мебели применяется мебельная велюровая ткань.
  • Если Вы планируете купить мебель, на которой будет диван из велюра, советуем подобрать его, учитывая особенности материала.
  • Ткань имеет ворс определенной высоты и плотности, что отражается в технических характеристиках материала.
  • Наиболее распространенным вариантом является ткань с высотой ворса от 3-х до 5-ти мм.

К преимуществам материала можно отнести хорошую стойкость к износу и высокую степень устойчивости к воздействию внешних факторов. Это очень удобно для обивки мебельных изделий, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

Благодаря таким особенностям, как хорошая устойчивость к механическим повреждениям и высокая степень прочности на разрыв, можно не переживать за то, что в процессе эксплуатации ткань порвется на определенном участке.

На что обратить внимание

Не знаете, как выбрать мебельное покрытие из велюра, чтобы оно действительно вам понравилось. Велюр – это разновидность жаккарда, на ощупь очень мягкая и приятная ткань. Ее отличает от жаккарда более грубый и менее растянутый ворс. Кроме того, он более устойчив к выгоранию на солнце, в отличие от жаккарда.

Текстура материала состоит из множества переплетенных между собой волокон. Они могут быть одноцветными или содержать узор в виде полоски, звездочки, клетки, ромбиков и т.д. От этого и зависит его цвет. В зависимости от вида ворса различают велюр с коротким, средним и длинным ворсом.

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції