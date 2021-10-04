Почему водопроводная вода нуждается в доочистке?

zmxn 03 жовтня 2021, 09:37

Вода, которая подается потребителям, проходит очистку на муниципальных станциях. Это многоуровневый процесс, позволяющий убрать из потока некоторые примеси. На выходе получается жидкость, которая должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Но не для кого не секрет, что качество воды из-под крана оставляет желать лучшего. Выполнить контроль соответствующие органы могут только на выходе после очистительных установок водоканала. Но параметры жидкости, которая вытекает из-под крана бытовых пользователей никто не проверяет.

Важность использования фильтра

Если не использовать дополнительный фильтр для воды на объекте потребления, пользователь получает конечный продукт водоочистки низкого качества. Экономически не выгодно выполнять качественную очистку. Поэтому Водоканал может очистить поток только от некоторой части загрязнений. Содержание некоторых потенциально опасных компонентов в технической жидкости остается недопустимо высоким.

Причины необходимости доочищать воду

Стандартизация очистки, которая применяется Водоканалом, обусловлена не биологический, а экономической целесообразностью. У муниципальных организаций нет необходимых ресурсов, чтобы убирать из потока все вредные примеси. Поэтому потребители должны позаботиться о качестве питьевой воды самостоятельно. Доочистка нужна по нескольким причинам:

Вода, соответствующая требованиям СанПиН, техническая. Концентрация опасных для организма человека веществ снижена, но тяжелые металлы, химикаты, яды нельзя убрать полностью. Пить такую воду без дополнительной обработки нельзя.

Качество труб, соединений, запорной арматуры низкое. В воду могут попадать загрязнения, которые накапливались десятилетиями на внутренних поверхностях коммуникаций. Не исключается вероятность аварий и нарушения целостности труб. Из-за этого в поток попадают посторонние фракции.

Очищать весь объем до питьевого уровня невыгодно. Из общей массы потребители выпивают только 2% жидкости. Остальное используется в технических целях.

Задача муниципальных служб – сделать воду безопасной. Но полезной и вкусной она становится только при сбалансированном составе микроэлементов и минералов. С этой задачей справляются только дополнительные установки.

Реакция организма разных людей на одну и ту же концентрацию вещества разная. Для кого-то может быть допустимо наличие в воде небольшого количества потенциально опасных примесей, а у кого-то это вещество вызовет аллергию, диарею или отравление.

Перечисленные факторы объясняют, почему потребители должны доочищать техническую воду. Причем устанавливать фильтр нужно как на питьевой поток, так и на водопровод для мытья посуды, душа. В продаже есть очистители, способные убирать до 99% посторонних примесей. Такую воду используют для приготовления детского питания, приготовления лекарств, в медицинских учреждениях и т. д. Доочистка сегодня действительно необходима.