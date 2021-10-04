Индивидуальные средства защиты слуха

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Наши уши – тонкий и чувствительный инструмент, который нужно беречь от агрессивных внешних факторов. К ним относят шум, перепады давления и даже обычную воду, ведь она смывает ушную серу и провоцирует воспалительные процессы. Врачи советуют использовать защитные аксессуары – беруши, которые вставляются в слуховые проходы. Сегодня они продаются в широком ассортименте видов, форм, материалов. Но самыми эффективными считаются индивидуальные беруши, которые делают по слепкам ушей. То есть, готовые изделия в точности повторяют контуры ушных каналов пользователя. Почему это важно? Давайте разбираться!
Защитные аксессуары для ушей, которые делают по слепкам, имеют ряд преимуществ:
По слепкам ушей можно сделать защитные аксессуары абсолютно для любых целей. Наибольшим спросом пользуются беруши для:
Также при заказе этих аксессуаров покупатель может сам выбрать материал, цвет, необходимые фильтры и прочие параметры.
Персональные аксессуары для защиты слуха делают по такой схеме:
Более подробную информацию вы можете получить в специальных центрах, где изготавливают подобные аксессуары. Свяжитесь с ними, чтобы заказать индивидуальные беруши.
11:34: Винахід українця зацікавив автомобілістів усього світу
10:54: Синоптик пообіцяла українцям суху погоду впродовж тижня
09:42: Осадча та поліцейський ескорт – Телеведучу зацькували у Мережі
09:12: Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського
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