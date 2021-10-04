Индивидуальные средства защиты слуха

zmxn 03 жовтня 2021, 01:35

Наши уши – тонкий и чувствительный инструмент, который нужно беречь от агрессивных внешних факторов. К ним относят шум, перепады давления и даже обычную воду, ведь она смывает ушную серу и провоцирует воспалительные процессы. Врачи советуют использовать защитные аксессуары – беруши, которые вставляются в слуховые проходы. Сегодня они продаются в широком ассортименте видов, форм, материалов. Но самыми эффективными считаются индивидуальные беруши, которые делают по слепкам ушей. То есть, готовые изделия в точности повторяют контуры ушных каналов пользователя. Почему это важно? Давайте разбираться!

Почему индивидуальные беруши лучше стандартных?

Защитные аксессуары для ушей, которые делают по слепкам, имеют ряд преимуществ:

Комфорт ношения – за счет индивидуальной формы, эти аксессуары прилегают достаточно плотно, чтобы не выпадать. Но при этом не давят и не натирают. Они максимально эргономичны, поэтому практически не ощущаются в ушах. К тому же для их изготовления используют материалы премиального качества – например, медицинский силикон. В итоге изделия комфортно ощущаются кожей, не вызывают раздражения и аллергии.

– за счет индивидуальной формы, эти аксессуары прилегают достаточно плотно, чтобы не выпадать. Но при этом не давят и не натирают. Они максимально эргономичны, поэтому практически не ощущаются в ушах. К тому же для их изготовления используют материалы премиального качества – например, медицинский силикон. В итоге изделия комфортно ощущаются кожей, не вызывают раздражения и аллергии. Надежная защита – благодаря эргономичной форме и плотному прилеганию, эти изделия надежно блокируют уши от раздражителей. Они не пропускают лишние звуки и позволяют добиться максимального уровня шумоподавления. Также эти аксессуары надежно защищают слуховые каналы от воды.

– благодаря эргономичной форме и плотному прилеганию, эти изделия надежно блокируют уши от раздражителей. Они не пропускают лишние звуки и позволяют добиться максимального уровня шумоподавления. Также эти аксессуары надежно защищают слуховые каналы от воды. Широкий ассортимент вариантов – под заказ можно сделать любые виды берушей, для разных целей, придать им эффектный дизайн. Вам нужно лишь указать свои пожелания.

– под заказ можно сделать любые виды берушей, для разных целей, придать им эффектный дизайн. Вам нужно лишь указать свои пожелания. Долговечность – индивидуальные ушные вкладыши делают из качественных материалов, с использованием 3D-технологий. Они служат несколько лет, не теряя формы, эластичности и функциональности. В то время как стандартных в лучшем случае хватает на пару месяцев, а то и вовсе на несколько дней.

Типы индивидуальных берушей

По слепкам ушей можно сделать защитные аксессуары абсолютно для любых целей. Наибольшим спросом пользуются беруши для:

сна – помогают расслабиться в шумной обстановке и оберегают сон всю ночь;

– помогают расслабиться в шумной обстановке и оберегают сон всю ночь; работы – подавляют шум от громкой промышленной техники и снижают риск развития профессиональной тугоухости;

– подавляют шум от громкой промышленной техники и снижают риск развития профессиональной тугоухости; плавания – не дают воде попасть в уши, защищают от воспалительных ушных болезней;

– не дают воде попасть в уши, защищают от воспалительных ушных болезней; езды на мотоцикле – снижают уровень шума мотора и ветра;

– снижают уровень шума мотора и ветра; дайвинга – выравнивают перепады давления, снижают риск баротравмы;

– выравнивают перепады давления, снижают риск баротравмы; музыкантов – подавляют вредные частоты (например, басы), пропуская звуки музыки;

– подавляют вредные частоты (например, басы), пропуская звуки музыки; полетов – защищают от неприятного чувства заложенности в ушах, выравнивая давление;

– защищают от неприятного чувства заложенности в ушах, выравнивая давление; стрельбы – помогают блокировать громкий звук выстрела, но слышать речь и другие полезные сигналы.

Также при заказе этих аксессуаров покупатель может сам выбрать материал, цвет, необходимые фильтры и прочие параметры.

Как изготавливаются, и где купить индивидуальные беруши

Персональные аксессуары для защиты слуха делают по такой схеме:

Клиент приходит на слепок – в слуховые каналы вводят эластичный материал, который быстро застывает. Процедуру проводят для каждого уха отдельно. Для этого нужно прийти в специальный центр, где есть услуги отопластики. Готовые оттиски отправляют в лабораторию, отливают по ним форму. С помощью 3D-принтера специалист делает беруши. Клиент забирает готовые изделия сам или получает их по почте.

Более подробную информацию вы можете получить в специальных центрах, где изготавливают подобные аксессуары. Свяжитесь с ними, чтобы заказать индивидуальные беруши.