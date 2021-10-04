Что улучшилось в iPad mini 2021

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У iPad mini есть преданные поклонники. Для тех, кому приходилось терпеть тесные поездки на поезде и дальние перелеты, идея мощного планшета в мягкой обложке является очень привлекательной. Новинки Apple iPad mini 2021 именно такие.
Последний раз iPad mini обновлялся в 2019 году, но дизайн остался прежним. Но в 2021 году в iPad mini 2021 4g 256 Gb все изменилось.
Другие изменения дизайна включают замену старого порта Lightning на порт USB-C или добавление стереодинамиков. Обратной стороной является то, что Apple удалила разъем для наушников 3,5 мм.
Новый iPad mini теперь работает с Apple Pencil второго поколения. Он установлен сбоку с помощью магнита и одновременно заряжается. Превратить iPad mini в удобный цифровой ноутбук – легко. Функция Quick Notes в iPadOS 15 означает, что пользователь может провести вверх от угла экрана, чтобы быстро записать свои заметки.
Эксперты не знают, почему Apple не добавила умный разъем для крышки SmartKeyboard (или MagicKeyboard). К iPad mini можно подключить обычную клавиатуру Bluetooth или USB-C.
Производительность очень плавная, поскольку процессор был модернизирован до того же чипа A15 Bionic, что и линейка iPhone 13. Он не превзойдет M1 iPad Pro. Это очень мощный процессор, который работает как при редактировании фотографий, так и в играх с интенсивной графикой.
IPad mini оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 мегапикселей и поддержкой Center Stage. Это сложная функция, которая фиксирует камеру на лице и отслеживает его, когда оно перемещается в поле зрения.
Задняя камера тоже была модернизирована, но она не соответствует шутеру iPhone. Mini оснащен 12-мегапиксельной задней камерой с диафрагмой f / 1.8, 5-кратным цифровым зумом, четырьмя светодиодными вспышками TrueTone и интеллектуальной поддержкой HDR3. Самое замечательное в съемке видео на iPad mini - это то, что у него есть рычаг производительности, который можно редактировать прямо на своем устройстве.
11:34: Винахід українця зацікавив автомобілістів усього світу
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