Что улучшилось в iPad mini 2021

Аня Мартинюк 03 жовтня 2021, 03:08

У iPad mini есть преданные поклонники. Для тех, кому приходилось терпеть тесные поездки на поезде и дальние перелеты, идея мощного планшета в мягкой обложке является очень привлекательной. Новинки Apple iPad mini 2021 именно такие.

Изменения iPad mini

Последний раз iPad mini обновлялся в 2019 году, но дизайн остался прежним. Но в 2021 году в iPad mini 2021 4g 256 Gb все изменилось.

Боковые стороны плоской панели сделаны из 100% переработанного алюминия, а сканер отпечатков пальцев Touch ID перемещен на кнопку питания на корпусе Топ.

В результате изменений новый iPad mini на 7,8 мм короче и на 0,2 мм толще, чем iPad mini 5 2019 года. Однако размер экрана увеличился с 7,9 дюйма до 8,3 дюйма и стал на 7,5 граммов легче.

Сам экран представляет собой дисплей Liquid Retina с разрешением 2266 x 1488 пикселей.

Другие изменения дизайна включают замену старого порта Lightning на порт USB-C или добавление стереодинамиков. Обратной стороной является то, что Apple удалила разъем для наушников 3,5 мм.

Новый iPad mini теперь работает с Apple Pencil второго поколения. Он установлен сбоку с помощью магнита и одновременно заряжается. Превратить iPad mini в удобный цифровой ноутбук – легко. Функция Quick Notes в iPadOS 15 означает, что пользователь может провести вверх от угла экрана, чтобы быстро записать свои заметки.

Эксперты не знают, почему Apple не добавила умный разъем для крышки SmartKeyboard (или MagicKeyboard). К iPad mini можно подключить обычную клавиатуру Bluetooth или USB-C.

Производительность устройства

Производительность очень плавная, поскольку процессор был модернизирован до того же чипа A15 Bionic, что и линейка iPhone 13. Он не превзойдет M1 iPad Pro. Это очень мощный процессор, который работает как при редактировании фотографий, так и в играх с интенсивной графикой.

IPad mini оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 мегапикселей и поддержкой Center Stage. Это сложная функция, которая фиксирует камеру на лице и отслеживает его, когда оно перемещается в поле зрения.

Задняя камера тоже была модернизирована, но она не соответствует шутеру iPhone. Mini оснащен 12-мегапиксельной задней камерой с диафрагмой f / 1.8, 5-кратным цифровым зумом, четырьмя светодиодными вспышками TrueTone и интеллектуальной поддержкой HDR3. Самое замечательное в съемке видео на iPad mini - это то, что у него есть рычаг производительности, который можно редактировать прямо на своем устройстве.