Винахід українця зацікавив автомобілістів усього світу

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 11:34

Маленький адаптер під назвою Carsifi наробив багато шуму серед бажаючих влаштувати безпровідне з’єднання між автомобілем та телефоном.

Новину передає «Преса України».

Український програміст Ігор Марцеха представив пристрій для бездротового підключення телефону до автомобіля. Адаптер Carsifi миттєво став популярним на сайті Кickstarter, де охочих підтримати проєкт виявилось більше, ніж передбачалось.

Всього за декілька годин кампанія з ціллю зібрати $10 000 на просування винаходу завершилась успіхом. Наразі на рахунку проєкту Carsifi вже понад $445 000.

Отже, компактний адаптер дозволяє перетворити дротову магнітолу з технологією Android Auto на бездротову. Автолюбителі з різних куточків світу уже вишикувались у чергу, щоб купити адаптер, відзначаючи, що Carsifi дійсно полегшить їм життя.